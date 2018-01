Schade, dass Andreas Leopold Schadt im letzten Jahr krankheitsbedingt nicht nach Veitshöchheim zur Fastnacht in Franken reisen konnte. "Diesmal bin ich dabei", verspricht der gebürtige Hofer, der jetzt im Franken-Tatort "Ich töte niemand" zum vierten Mal den Kommissar Sebastian Fleischer spielt.

Windischeschenbach. Am Freitag, 2. Februar, ist der Schauspieler und Kabarettist in Veitshöchheim mit von der Partie. Auf Kommandant Norbert Neugirg und seine Bläser-Kumpel freut er sich schon ganz besonders. Und gespannt ist er auch. Die "Altneihauser Feierwehrkapell'n" finde er immer "sehr direkt in ihren Ansagen". Die hätten auch schon in Richtung Hof die eine oder andere Flanke geschlagen, betont der Wahl-Coburger am Freitagvormittag im Münchner Literaturhaus. "Aber wir Hofer haben den Ball ja ganz gut abgewehrt, beziehungsweise zurückgeschlagen."So etwas mache ja ein Kabarettprogramm aus. "Irgendeiner muss immer irgendwas sagen." Insgeheim würde er es begrüßen, wenn der Franken-Tatort auch mal in seiner ehemaligen Heimatstadt Hof ermitteln würde. "Über die Planungen weiß ich aber nichts. Das ist Sache des Senders und der Redaktion."In Anlehnung an den Münchner Tatort, der vorletztes Jahr sein 25. Jubiläum feierte: Man habe ja noch Zeit. Dann schmunzelt er: "Wir gehören ja auch zu Franken. In Bayern ganz oben, in Sachsen ganz unten." Sollte das Format noch 15 Jahre bestehen, sei es gut möglich, dass Hof mal an die Reihe käme.Auf die Frage, ob man Oberfranken als Tatort nicht vielleicht auch auf die Oberpfalz ausdehnen könne, wenn einer zum Beispiel aus der Veitshöchheimer Faschingsrunde aus Zorn Neugirg oder einen aus dessen "Feierwehr"-Mannschaft ermorden würde, meint Schadt: "Ich denke, allein vom Dialekt her wäre das eine spannende Geschichte."Interessant wäre, wie man sich dann verständigt und wie Dagmar Manzel und Fabian Hinrichs auf die Oberpfälzer Kollegen mit ihrem "Hou" und "Wou" reagieren würden. "So etwa? T'schuldigung, könnten Sie das bitte wiederholen." Fränkisch hätten sie mittlerweile schon ungefähr mitbekommen und "wie das so funktioniert".Obwohl, so Schadt: Beim letzten Dreh gab's Komplikationen beim Begriff "ärchetswie", fränkisch für "irgendwie". "Ich denke, die Sprachbarriere zwischen uns Franken und den Oberpfälzern wäre sicherlich noch mal eine Spur witziger. Aber keine Ahnung, ob es mal eine Kooperation gibt." Es habe ja in Interviews auch schon mal Überlegungen gegeben, ob einer von den Münchner Kommissaren Baric oder Leitmayr zu den Franken strafversetzt würde. "Der Oberbayer und der Franke haben ja auch immer so ein zwiespältiges Verhältnis. Nach außen hin. Vielleicht gibt's ja doch mal so einen Fränkisch-Oberpfälzer Spaß."