Wenn die mobilen Philatelie-Verkaufsberater zum Tauschnachmittag der örtlichen Briefmarkenfreunde kommen, bleibt der Stand nicht lange leer. Die Mitarbeiter bieten an diesen mobilen Postfilialen häufig wahre Schmuckstücke an, die das Sammlerherz höher schlagen lassen: veranstaltungsbezogene Sonderstempel, Ersttagsstempel und Stempel mit Eigenwerbung. Auch beim Fachsimpeln über die Welt der Briefmarken sind die Fachberater immer gerne dabei. Vorsitzende Sieglinde Nordgauer erklärt, dass auch individuelle Briefmarken oder eigene Portraits bei der Sammlerstelle möglich sind. So gebe es zum 800-jährigen Jubiläum in Neustadt 2018 eine neue individuelle Briefmarke wie auch einen Sonderstempel. Den neuen Briefmarkenkalender 2018 gibt es auch schon.

Tauschbörse Der nächste Briefmarkentauschtag mit einer Münztauschbörse ist am Samstag, 9. Dezember, ab 13 Uhr im Schützenhaus. (kzr)