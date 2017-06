(kzr) "Wir feiern heut' ein Fest", sangen die Krippenkinder zum Jubiläum im "Teddyland" der Arbeiterwohlfahrt. Leiterin Andrea Kriegelstein begrüßte die Gäste, darunter auch drei Mütter, die vor 25 Jahren selbst in die Krippe gegangen waren. Inzwischen haben 380 Krippenkinder das Haus durchlaufen.

AWO-Vorsitzende Hilde Zebisch überreichte an Gabriele Richter, Erna Hamm und Ulrike Witt Blumen. Sie sind schon ein Vierteljahrhundert im Dienst. Zebisch erinnerte, dass diese Krippe die älteste in der Stadt sei. Sie brachte einen neuen "Krippenbus" mit. Mit diesen Bollerwagen unternehmen die Kleinsten ihre Ausflüge in die Stadt und auf nahe Spielplätze. Elternbeiratsvorsitzende Natalie Popp dankte für die liebevolle Betreuung. "Die Kinder sind mit viel Freude in der Krippe." Ein Geschenk überreichte auch Leiterin Mine Yüksel vom Hort. Stadtrat Alois Schinabeck gratulierte für die Stadt. Dann durften die Kinder toben, Limbo tanzen, eine Wohlfühlstrecke begehen und Buggy fahren. Das Personal hatte Brotzeiten und Getränke vorbereitet. Zum Schluss schickten die Kinder Luftballons und gute Wünsche auf kleinen Kärtchen in den Himmel.