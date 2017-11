Ob jemand weint, redet oder am anderen Ende der Leitung schweigt - sie hören zu und finden im passenden Moment die richtigen Worte. Und das seit 25 Jahren.

Welch' großartige Arbeit die Einrichtung leistet, machten Vertreter aus Kirche und Politik beim Gottesdienst anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Telefonseelsorge Nordoberpfalz deutlich. "Dass es eine Institution wie die Telefonseelsorge gibt, verdanken wir den vielen Ehrenamtlichen", erklärte der Leiter dieser Organisation, Friedrich Dechant, bei der Feierstunde am Freitagabend in der Michaelskirche.Auch Bischof Rudolf Voderholzer, der gemeinsam mit dem evangelischen Regionalbischof Hans-Martin Weiss den Gottesdienst gestaltete, lobte diesen wichtigen Dienst: "Reden kann man auch, wenn man müde ist. Zuhören erfordert hingegen höchste Konzentration." Neben der Fähigkeit, gut zuhören zu können, seien Professionalität, Empathie und Erfahrung der Ehrenamtlichen die Säulen der Telefonseelsorge, betonte der Theologe in seiner Predigt. "In den letzten 25 Jahren haben sie Hunderttausenden von Menschen helfen können", freute sich Bürgermeister Lothar Höher, der für die Kommunen das Grußwort sprach. Sein Dankeschön galt in diesem Zusammenhang auch der katholischen und evangelischen Kirche: "Überall da, wo Menschen geholfen wird, ist der Träger die Kirche."Dass die Kirche die Telefonseelsorge als eine wichtige Institution ansehe, habe sie vor 25 Jahren bewiesen, als sie die Dienststelle in Weiden ins Leben rief, erklärte Irene Böttcher. Zudem dankte die Vertreterin der Ehrenamtlichen auf Bundesebene den hauptamtlichen Mitarbeitern: "Sie haben für uns immer ein offenes Ohr und sind für unsere Sorgen da." Dass die Telefonseelsorge ein Netzwerk voller Hoffnung ist, machten auch Hans-Martin Weiss und Dekan Wenrich Slenczka deutlich. Denn 25 Jahre ökumenische Telefonseelsorge heiße auch ein Vierteljahrhundert gemeinsame Nächstenliebe. Für die musikalischen Klänge des Abends sorgten Kirchmusikdirektor Hanns-Friedrich Kaiser und Sibylle Wagner.