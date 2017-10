Amberg/Weiden. Die Anforderungen am Arbeitsplatz haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Für Menschen mit einer psychischen Erkrankung bzw. Behinderung ist das oft eine enorme Hürde, viele fühlen sich alleingelassen. In einer Telefonsprechstunde widmet sich Oberpfalz-Medien am heutigen Mittwoch, 25. Oktober, von 17 bis 19 Uhr diesem Thema. In Kooperation mit dem Sozialpsychiatrischen Zentrum Amberg und dem Integrationsfachdienst Oberpfalz erhalten Betroffene Infos und Tipps.

Bis zum Jahr 2020 werden psychische Erkrankungen laut Weltgesundheitsorganisation WHO weltweit die zweithäufigste Volkskrankheit sein. Im Beruf kommt oft eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit der erkrankten Mitarbeiter zum Tragen, die nicht selten hohe Fehlerquoten und vermindertes Durchhaltevermögen zufolge hat. Die Initiative "Bitte störe mich" des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege hat es sich hier zum Ziel gemacht, die breite Bevölkerung über die Erkrankungssymptome zu informieren. Zudem soll die Angst vor einem aktiven Zugehen auf Mitmenschen mit psychischen Erkrankungen abgebaut werden. Die Zunahme der psychischen Erkrankungen im Berufsleben zeigt sich auch in den Klientenzahlen der beiden beratenden Dienste; bei über der Hälfte der Hilfesuchenden ist dies die Kernproblematik. Dabei fällt auf, dass Frauen häufiger und früher als Männer die Unterstützung von ambulanten Hilfsangeboten an in Anspruch nehmen. Betroffene berichten, aus Angst vor negativen Konsequenzen oder sogar Arbeitsplatzverlust den offenen Dialog zu meiden. Sie gehen trotz Erkrankung weiter ihrer Beschäftigung nach. Die Belastung steigt, Überforderung macht sich breit, Fehler häufen sich - ein Teufelskreis.Hier setzt die Telefonsprechstunde an. Ziel ist es, mit Betroffenen offen und anonym ins Gespräch zu kommen, soweit möglich ihre Fragen zu beantworten und über professionelle Hilfsangebote in der Region zu informieren. Die Berater der bereits zum 7. Mal stattfindenden Telefonsprechstunde sind allesamt Diplom-Sozialpädagogen und für verschiedene Schwerpunkte und Einsatzorte zuständig.Für Arbeitnehmer steht im Bereich Amberg Katharina Mainka unter der Rufnummer (09621) 306-181 zur Verfügung.Arbeitsuchende aus der Region Amberg und Amberg-Sulzbach können sich an Martin Golinski unter der Rufnummer (09621) 306-223 wenden.Martin Schmidt , zuständig für Beschäftigte in Weiden sowie den Landkreisen Tirschenreuth und Neustadt, erreichen Anrufer unter der Nummer (09621) 306-133 .