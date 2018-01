Ab dem Sommer dürfen Autofahrer auf Frankreichs Landstraßen nur noch maximal 80 Kilometer pro Stunde fahren. Eine Änderung, die auch in Deutschland Diskussionen hervorruft. Aber wie sinnvoll wäre diese Regelung wirklich?

Je geringer die Straßenklasse, desto weniger verzeiht diese Fahrfehler oder überhöhte Geschwindigkeiten. ADAC-Sprecher Jürgen Hildebrandt

Die Unfallstatistik des Deutschen Verkehrssicherheitsrats ist eindeutig: 2016 kamen in Bayern mit 57,8 Prozent die meisten Menschen nach Unfällen auf Landstraßen ums Leben. Und das, obwohl es dort nur 24,4 Prozent aller Unfälle mit Personenschaden gab.Ähnlich sieht es in der Oberpfalz aus. "Nach Veröffentlichungen des statistischen Landesamtes wurden 2016 in der Oberpfalz 62 Verkehrsteilnehmer außerorts bei einem Straßenverkehrsunfall getötet. Hiervon 8 auf der Autobahn", erklärt Jürgen Hildebrandt, Pressesprecher des ADAC Nordbayern. Er betont aber, dass die Zahl der Verkehrstoten insgesamt seit Jahren zurückgehe. Der Hauptgrund für die geringere Unfallquote auf Autobahnen liege laut Hildebrandt in der baulichen Trennung der Fahrstreifen und der großzügigen Trassierung der Autobahnen. "Je geringer die Straßenklasse, desto weniger verzeiht diese Fahrfehler oder überhöhte Geschwindigkeiten", sagt er. Nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach ADAC-Angaben weiterhin Unfallursache Nummer eins. Deswegen bliebe laut Hildebrandt zu hoffen, "dass eine Reduktion der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sich auf eine niedrigere Durchschnittsgeschwindigkeit und eine geringere Unfallschwere auswirkt".Wichtig sei aber vor allem eins, wie der Pressesprecher betont: "Die Geschwindigkeit muss auf die Straßeneigenschaften aber auch auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt werden." Aus diesem Grund hält der ADAC Tempo 80 "als Regelgeschwindigkeit für alle Landstraßen für unverhältnismäßig". Viele Außerortsstraßen - zum Beispiel auch die B22 rund um Weiden - seien gut ausgebaut, so dass unter Verkehrssicherheitsaspekten nichts gegen eine Regelgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern spreche. Aber: "Tempo 80 auf schmalen kurvigen Landstraßen könnte verdeutlichen, dass dieser Landstraßentyp nicht für die gesetzlich zulässige Höchstgeschwindigkeit geeignet ist."Unfallgutachter Hans-Peter Rauch sieht das ähnlich. Nicht die Landstraßen seien das Problem, sondern die Unvernunft vieler Autofahrer: In Deutschland habe sich die 100 km/h auf den Landstraßen bewährt. Und dort, wo die Straßen das nicht hergeben, sei ohnehin schon beschränkt. "Die Autofahrer, die jetzt schon mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs sind, werden auch bei einer Herabsetzung der gesetzlich erlaubten Geschwindigkeit schneller fahren als erlaubt - viele sogar viel zu schnell."Ein weiteres Problem: "Oft führt nicht überhöhte Geschwindigkeit zu Unfällen, sondern Unaufmerksamkeit." Rauch spielt auf die Ablenkung durch zum Beispiel Handys an. "Wenn Sie ein paar Sekunden nicht auf die Straße schauen und auf die Gegenfahrbahn kommen, spielt es keine Rolle, ob Sie 80 oder 100 fahren." Auch könnte eine neue Geschwindigkeitsbegrenzung zu riskanten Überholmanövern führen. "Lkw dürfen momentan 60 fahren, realistisch betrachtet, fahren die meisten aber auch fast 80", erklärt Rauch. Mit einer Pkw-Höchstgeschwindigkeit von ebenfalls 80 Stundenkilometern, könnten Lkw theoretisch nicht mehr überholt werden. "Das könnte ungeduldige Autofahrer aber zu riskanten Manövern verleiten."Josef Götz, Vorsitzender des Regionalverbands Weiden des Landesverbands Bayerischer Fahrlehrer, sieht das etwas anders. "Die meisten Unfälle passieren auf den Landstraßen. Bei uns sind das zum Beispiel die B 22 und die B 470. Ein Tempo-80-Limit könnte die Situation entschärfen." Der Grund: Wenn alle Verkehrsteilnehmer nur noch 80 km/h fahren dürfen, würde sich die Verkehrslage durch "gleichmäßiges Rollen" entspannen. "Wenn dann auch noch alle den richtigen Abstand halten", würde nach Ansicht des Fahrlehrers das Fahren auf den Landstraßen schon viel entspannter werden.Zudem könnte sich eine Temporeduzierung positiv auf die Umwelt auswirken. "Der Verkehr wird leiser, die Autos verbrauchen weniger Sprit und produzieren weniger Abgase", erklärt Götz. Wie Gutachter Rauch betont er aber auch, dass das alles mit der Vernunft der Menschen zusammenhänge. "Die einzigen, die sich an die 80 km/h halten werden, werden die Fahrschulen sein", prognostiziert er. "Alle anderen werden, wie auch jetzt schon, bis zu 20 km/h zu schnell fahren."