Termine am Landgericht Weiden

Die Justiz ist gut ausgelastet: Am Donnerstag und Freitag, 15. und 16. März, wird vor dem Schwurgericht der Prozess gegen einen 39-jährigen Bauarbeiter aus Mantel fortgesetzt, das Urteil wird für Montag, 19. März, erwartet, Beginn 9 Uhr. Am Dienstag, Mittwoch und Freitag, 20., 21. und 23. März, stehen die fünf Angeklagten vor der Strafkammer, denen der Raub bzw. Beihilfe zum Raub eines Grafenwöhrer Gastwirts und seiner Frau vorgeworfen wird. Fortsetzung ist nach den Osterferien ab Montag, 9. April. Am 16. April beginnt das Verfahren gegen vier litauische Staatsangehörige, die den Überfall auf Uhren Heinz verübt haben sollen. Ab 27. April muss sich ein 22-jähriger Syrer des bandenmäßigen Drogenhandels verantworten. Seite 22