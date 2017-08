Beim Namen "The Havlicek Brothers" denkt man an Teufelsgeige, Klarinette und böhmische Klänge. Irgendwie logisch, oder? Dass sich hinter den Brüdern wahre "Devils in Disguise" verstecken, die sich voll in den Rock'n'Roll-Zirkus schmeißen, das wissen die Sommerserenaden-Besucher spätestens seit Mittwoch.

Eine stinknormale Popband war das nicht, sondern zwei Energiebündel am Mikro, die ihre Hinterleute in der Beschaulichkeit des Max-Reger-Parks zu einer Achterbahnfahrt durch die Rock-Geschichte antrieben. Die Band hielt sich an vorfabrizierte Songs, klammerte sich aber nicht an ihnen fest. Wie sie die brachten, das war schon der Hit. Und Heiner Nachtmann hatte am Gambrinus-Stand alle Hände voll zu tun. Eine echte Boogie-Woogie-Party mit Picknick-Decken, Klappstühlen und gut geschnürten "Blue Suede Shoes". Denn vor der Bühne ging es ab. Da wurde gezeigt, was man zuletzt im Tanzkurs für Fortgeschrittene gelernt hat. Die Gittareros der Band mischten sich darunter: "Hit the Road Jack" "Proud Mary" und "Purple Rain".