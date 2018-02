Turbulente Ereignisse sind sicher, wenn der kleine Rabe Socke mit dem rot-weiß geringelten Strumpf am linken Fuß auf der Bühne der Max-Reger-Halle erscheint. Das Theater vom Rabenberg macht's möglich. Der Rabe soll dabei eine dringende Nachricht von Frau Dachs an die Eule überbringen. Doch auf dem Weg zur Eule gibt es so viele tolle Dinge zu entdecken, dass ihm die Zeit davonläuft. Ob er es trotzdem schafft, rechtzeitig bei der Eule anzukommen und wie ihm seine anfängliche Trödelei am Ende noch zugute kommt, zeigt das Theater mit Figuren aus der Puppen-Werkstatt Monika Seibold.

Das Abenteuer kommt am Samstag, 24. Februar, 16 Uhr, in die Reger-Halle. Es ist geeignet für Kinder ab 3 Jahren und dauert rund 45 Minuten. Karten gibt es nur an der Tageskasse ab 15.30 Uhr - oder bei Oberpfalz-Medien zu gewinnen.Wer an der Verlosung der drei mal zwei Karten teilnehmen will, ruft unter der Nummer 0137808401629 an und spricht das Stichwort "Socke", Name, Adresse und Telefonnummer aufs Band. Jeder Anruf aus dem Festnetz kostet 0,50 Euro (Mobilfunkpreise können abweichen). Der Anschluss ist bis Mittwoch, 21. Februar, 8 Uhr, geschaltet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Medienhauses und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Namen einverstanden. Viel Glück!