Viel zu lachen hatten die fast 100 Besucher des "Haustyranns". Regisseur Stefan Oppitz formte den Text von Fred Bosch mit seiner Theater-Crew nach eigenen Ideen und in Oberpfälzer Mundart um - und das kam mehr als gut an. Das Evangelische Gemeindehaus in Rothenstadt war ausverkauft und die Besucher ließen sich gerne auch immer wieder ins Geschehen auf der Bühne einbeziehen. Ein einziges Bühnenbild und gleich sieben Protagonisten: Das war die Herausforderung, die es zu meistern galt. Die Theaterspieler meisterten sie mit Bravour und glänzten mit gekonnten Auftritten, die immer wieder von Szenenapplaus begleitet wurden.

Alle am Hof müssen nach seiner Pfeife tanzen. Landwirt Kaspar Schnatterbeck ist ein waschechter "Kotzbrocken". Schließlich wird ein Plan ausgearbeitet, der ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen soll. Da soll er weiße Mäuse im Zimmer gesehen haben, die nun alle vermeintlich jagen, mitten in der Erntezeit Frau und Tochter einen Urlaub bei seiner Schwester gewährt und sich mit seinem Feind ausgesöhnt haben. Der Plan geht auf und er sieht ein, dass es sich nicht lohnt, der "Tyrann von Schnatterbeck" zu sein.Jeder der sieben Akteure beeindruckte die Zuschauer durch die Fülle des jeweiligen Sprechtextes und glänzte auf besondere Weise. Matthias Bäumler, der souverän die Hauptrolle übernommen hatte, nahm man sowohl sein Agieren als "Bauernbüffel" als auch seine Läuterung voll ab. Stefan Oppitz brachte als Bruder des Bauern professionelle Spontanität in die Geschichte. Vanessa Schütze spielte die vom Verhalten ihres Mannes frustrierte Ehefrau, Carina Großmann überzeugte als Tochter mit ausgeprägtem Mienenspiel. Daniela Hagn begeisterte als Magd mit flotten Sprüchen, Toni Forster als Knecht brachte den jugendlichen Schwung mit. Schließlich hatte Michael Hösl als Psychiater Doktor Kropfschneider mit ständigem Kopfzucken, das sich sogleich auf den Bauern übertrug, die Lacher auf seiner Seite.Die Theateraufführungen des Burschenvereins bilden den Abschluss des 120-jährigen Gründungsfestes. Am 11. und 12. Januar besteht jeweils um 20 Uhr die Gelegenheit, sich unterhalten zu lassen. Restkarten gibt es bei der Bäckerei Rauh.