Brustkrebs ist nach wie vor die häufigste Krebserkrankung der Frau in Deutschland. Obwohl sich die Anzahl der Neuerkrankungen pro Jahr seit 1970 von 30 000 Frauen auf 70 000 Frauen mehr als verdoppelt hat, ist die Anzahl der Todesfälle pro Jahr mit 17 000 etwa gleich geblieben.

Individuelle Therapie

Tumorkonferenz

Diese gleichbleibende Zahl an Todesfällen bei steigenden Erkankungen beruht auf einer besseren Diagnostik und Therapie. Wobei jede Patientin eine schonende Diagnostik und Therapie erhält, die für sie maßgeschneidert ist.Früher musste die Patientin mit einem Brustknoten ins Krankenhaus, wurde dort operiert und wachte oft ohne Brust wieder auf. Heute wird nach erfolgter Mammographie in der Brustsprechstunde problemlos in Lokalanästhesie eine Ultraschall-gesteuerte Gewebsprobe durchgeführt. Auch werden heute im Rahmen des Mammographiescreenings, das für alle Frauen zwischen 50 und 70 Jahren angeboten wird, oftmals sehr frühe Befunde entdeckt, die problemlos therapiert werden können.Früher bekam nahezu jede Patientin die gleiche Therapie, das heißt die Brust wurde meist abgenommen, anschließend kam die Chemotherapie und am Schluss noch die Bestrahlung. Heute kann bereits anhand der Gewebeprobe festgestellt werden, ob der Tumor auf Hormone oder Antikörper reagiert und wie aggressiv er ist. Mit der Patientin kann dann bereits am nächsten Tag die weitere Therapie - ob beispielsweise Tabletten, Chemotherapie oder Antikörper erforderlich sind - festgelegt werden.Früher wurde als erstes operiert. Heute wird bei Patienten, die eine Chemotherapie benötigen, diese in den meisten Fällen zuerst durchgeführt. Das hat zwei Vorteile: zum einen wird deutlich, ob die Therapie wirkt - durch die Chemotherapie muss der Knoten schrumpfen. Zum zweiten kann eine Operation bei einem kleineren Tumor eher brusterhaltend erfolgen. In circa 80 Prozent der Fälle ist es möglich, brusterhaltend zu operieren. Aber auch bei kompletter Entfernung der Brust ist ein Wiederaufbau mit Implantaten möglich. Vor zehn Jahren wurden bei jeder Brustkrebs-Operation möglichst viele Lymphknoten aus der Achselhöhle entfernt, was oft Gefühlsstörungen und Lymphödeme der Arme verursachte. Heute werden vor der Operation die wichtigsten Lymphknoten markiert und nur noch diese entfernt. Bei sehr günstigen Erkrankungen wird im Rahmen von Studien auch auf die Operation der Achselhöhle komplett verzichtet.Auch die Tumorkonferenz im Rahmen des Brustzentrums ist ein sehr wichtiger Faktor, der zum Erfolg der Behandlung beiträgt. Jede Patientin wird vor der Operation/Chemotherapie und danach hier vorgestellt. Alle an der Behandlung Beteiligten, zum Beispiel der Gynäkologe, der Radiologe, der Strahlentherapeut, der Onkologe und auch auf Wunsch der niedergelassene Frauenarzt, sind hier anwesend und tragen durch ihr Wissen zur optimalen Therapie der Patientin bei.