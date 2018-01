Für Therese Gmeiner stehen die älteren Mitbürger immer im Mittelpunkt. Fürsorglich bietet sie Hilfe bei Problemen an. Es sei so wichtig Menschen zu haben, die mithelfen, sich um andere zu kümmern und das ehrenamtlich.

Nach dem AWO-Leitspruch "Mensch sein heißt helfen", sei auch Therese Gmeiner im Einsatz, erklärte AWO-Vorsitzende Hilde Zebisch, die zum Jahresbeginn ehrenamtliche Helfer und Mitarbeiter zu einem Dankessen in den Gasthof Strehl eingeladen hatte. Damit wolle sie ein kleines Zeichen setzen, als Dank an ihre Vorstandskollegen und an die vielen Clubleiterinnen, die sich um die Senioren kümmern. "Das Ehrenamt ist ein Schatz, der unsere Welt um vieles reicher macht."Eine nicht alltägliche Ehrung erhielt Therese Gmeiner, die seit 25 Jahren den Seniorenclub Maresch leitet. Die gelernte Altenpflegerin ist seit 1992 auch Sozialbetreuerin der AWO, ist seit 1998 im Vorstand der AWO und außerdem in der Patientenhilfe am Klinikum aktiv. 2008 hat Gmeiner für ihre vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten das Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten erhalten, im vorigen Jahr auch das Ehrenzeichen der AWO. Mit einer Urkunde ernannte Zebisch Therese Gmeiner zum neuen Ehrenmitglied und überreichte einen Blumenstrauß. "Die Mutter Theresa der AWO", hieß es an den Tischen - und viele nickten zustimmend.