Der 49-Jährige hätte mit dem Batzen Geld auch abtauchen können. Aber der Mann erwies sich als ehrlicher Finder, der am Dienstagabend der Polizei eine größere Summe Bargeld übergeben hat. Das teilt die Inspektion Weiden mit.

Der Finder war in den Abendstunden zu Besuch in der Thermenwelt. Dort fand er herrenlose 500 Euro und zögerte nicht, die Polizei zu verständigen. Sie übernahm vom Finder das Bargeld, das nun dem eigentlichen Eigentümer übergeben werden kann. "Ein durchaus lobenswertes Verhalten", urteilt die Polizei in ihrem Bericht.