"Ein Fliegenburger schmeckt nicht schlecht. Ein bisschen wie verbrannter Fisch." Muss man nicht unbedingt mögen. Aber Thomas Rahn und Sabine Hoppe kosten auf ihrer sechsjährigen Weltreise nun mal alles, was ihnen am Straßenrand zwischen die Zähne kommt.

Am Strand von Malawi waren es eben zu Fladen gepresste Fliegenschwärme, die vorher wie schwarzer Rauch bis zu 20 Meter über dem Meeresspiegel hoch stiegen und von den Einheimischen, sobald sie Land erreichten, aus der Luft "abgeschöpft" wurden. Und wenn sich da mal ein kleiner Käfer dazugesellte, wurde der als leckerer Aromastoff kurzerhand mit verdrückt."Uns ist nie schlecht geworden, und krank wurden wir auch nicht vom Essen", erzählte Globetrotter Rahn am Samstagabend im Schlör-Saal der Max-Reger-Halle über das gewöhnungsbedürftige Mahl. In Malawi werden im Jahresdurchschnitt 200 Dollar verdient. Da kommt so ein Fliegenschwarm gerade recht. Was die beiden zwischen Kapstadt und Alexandria alles an Eindrücken sammelten, konnten die Zuschauer beim live kommentierten Bildervortrag auf Großleinwand mit verfolgen. In Malawi besuchte das Paar aus Thansüß, das heute in Amberg lebt, auch einen geschäftstüchtigen Schamanen, mit dem es mittlerweile über Facebook befreundet ist.Sie berichteten von allerlei Kuriositäten: Wer in Tansania zu schnell unterwegs sei, bezahle umgerechnet pauschal 14 Euro Bußgeld. Egal wie hoch die übertretene Geschwindigkeit gewesen sei. Und das Allerbeste: Die Strafe gelte für 24 Stunden. Einmal erwischt, habe man für den restlichen Tag einen Freibrief. Das legendären 7:1 der deutschen Nationalmannschaft im WM-Halbfinale gegen Brasilien sahen die Amberger frierend in den winterlichen Drakensbergen von Lesotho. Im einzigen Haus weit und breit, das einen Fernseher besaß. "Das Thermometer in unserer Paula zeigte an diesem Tag nur ein Grad an." Die Folge: Der Diesel versulzte. Da habe es nicht mal geholfen, warmes Wasser über die Leitungen zu gießen.Paula ist ihr Oldtimer. Ein 40 Jahre alter Mercedes Benz Kurzhauber, der den beiden sechs Jahre lang als Wohnmobil diente. Es gab Pannen. Einmal stürzte sogar eine kleine Brücke unter der Last des Fahrzeugs zusammen. Mit Hilfe Einheimischer konnte die Brücke innerhalb von sechs Stunden repariert und die Fahrt fortgesetzt werden. 30 000 Kilometer waren die Oberpfälzer in Afrika unterwegs. Die geplante Tour über die Westküste hoch musste wegen Ebola zur Ostküste verlegt werden. Dazu querten die Reisenden Afrika von Namibia mit seinen riesigen Wildparks Richtung Kilimandscharo, dann hoch über Kenia, Uganda und Sudan nach Ägypten.Sie besuchten die weltgrößte Wellblechsiedlung in Nairobi, lernten die Himba kennen, die ihren Tagesablauf ohne jegliches Zeitgefühl absolvieren, schwammen auf Sambia im blauen Meer, entdeckten seltene Wüstenelefanten und gingen auf Safari. "Ein Traum für jeden Fotografen", erklärte Rahn. Über die Menschen konnten sie nur Erfreuliches berichten. Und Besuch hatten die beiden auch: Einmal klopfte nachts ein Elefant an die Tür des Wohnmobils, streckte seinen Rüssel durchs Fenster und "rüsselte" nach Fressbarem. Und das in einem Erdteil, dessen Landfläche gerade mal so groß ist, wie die des Mondes.