Die Autos stauten sich bis weit nach vorne in die Schustermooslohe. Hunderte aus Weiden und dem Umland fanden am Sonntag den Weg ins Tierheim. Dort war "Tag der offenen Tür". Für einige Bewohner öffnete sich an diesem Tag auch die Käfigtüre. Sie fanden ein neues Zuhause.

Eine aktive Gruppe von Tierschutzverein-Mitgliedern hatte wieder für ein angenehmes Umfeld und gute Verpflegung der Gäste gesorgt. Alleinunterhalter "Helmy" spielte zünftig auf. Eine Tombola, ein Bücherflohmarkt und eine Pflanzenbörse sorgten für "Jahrmarkt-Feeling". Hauptanziehungspunkt waren aber natürlich die Tiere. 25 Katzen, 10 Hunde und 5 Kaninchen beherbergt Tierheimleiterin Jutta Böhm zurzeit."Alle sind jedoch nicht vermittelbar", schränkte sie ein. Unter den Hunden beispielsweise sind welche, die mit Menschen schlechte Erfahrungen gemacht haben und deshalb Angst haben. Sie bräuchten sehr, sehr erfahrene und geduldige neue Herrchen. Mariele Junak, Vorsitzende des 1000 Mitglieder zählenden Tierschutzvereins, berichtete, dass OB Kurt Seggewiß den Neubau eines Tierheims anscheinend zur Chefsache erklärt habe. Demnächst werde es eine Besprechung mit ihm und den Mitgliedern des Bau- und Planungsausschusses geben. Dies soll endlich zur Klärung führen, wo gebaut wird. Für sie selbst, so Junak, sei "Latsch noch nicht tot". Sie favorisiere diese Option. Die Alternative wäre, neben dem bestehenden Haus zu bauen. Es würde sicher kein "Prachtbau" werden,und für genügenden Lärmschutz würde gesorgt. Junak erinnerte daran, dass 2018 der derzeitige Fundtier-Pauschalbetrag ausläuft. Wenn dieser gekündigt würde, weil etwa das Tierheim geschlossen werden müsste, müssten sich die Stadt und die Gemeinden des Landkreises selbst um Unterbringung gefundener Tiere kümmern.