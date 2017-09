Anwalt Engelbert Schedl vertritt sich in eigener Sache. Er besitzt einen VW Tiguan. 2015 bot er den Wagen per Annonce zum Verkauf an. Sobald den Interessenten klar war, dass im Auto die "Schummelsoftware" verbaut ist, seien die Angebote um 5000 bis 10 000 Euro gesunken. "Da hätte ich ihn auch verschenken können." Der Weidener Rechtsanwalt hat seinen Autohändler aus Nürnberg verklagt. Er fordert die Rückabwicklung des Kaufs. Sprich: Schedl will die 35 000 Euro Kaufpreis zurück, abzüglich eines Nutzungsentgelts von 9000 Euro für gefahrene 80 000 Kilometer seit dem Kauf 2013.

Ganz klar: ein Mangel

VW angezeigt

Schedl reiht sich damit in eine ganze Galerie von Klägern ein, die am Landgericht Weiden ihr Glück versuchen. Auf dem Tisch von Richter Viktor Mihl ist es die vierte Klage in Sachen VW. Für ihn steht fest: Es handelt sich um einen Mangel. "Es gibt Gerichte, die sagen: Es ist kein Mangel. Das sind die wenigeren. Es gibt viele, die es halten wie ich: Ich halte die Umschalt-Software für einen Mangel." Der Motor sei mit einer Software ausgestattet, die erkennt, wenn das Auto auf dem Roll-Prüfstand steht. In dem Moment werden optimierte Abgaswerte erreicht.Also: ein Mangel. Folge: "Grundsätzlich stehen dem Kläger Gewährleistungsansprüche zu." Trotzdem wird Anwalt Schedl mit seiner Klage in Weiden scheitern. Er stolpert über einen juristischen Fallstrick: Er hätte nach Ansicht des Richters erst zwingend eine Frist zur Nachbesserung einräumen müssen, ehe er den Rücktritt erklärte. "Der Rücktritt ist damit unwirksam", sagt Mihl. Ein Rücktritt ohne Frist wäre nur möglich, wenn der Verkäufer den Kunden arglistig getäuscht hätte. "Aber was VW da getrieben hat, ist nicht dem Verkäufer anzurechnen. Der wusste ja selbst nichts von dieser Geschichte." Bei dem Nürnberger Händler handelt es sich nicht um eine 100-prozentige VW-Tochter. Dann sähe die Sache wieder anders aus: Solche Händler müssen sich etwaiges unseriöses Verhalten von VW zurechnen lassen.Schon im Juli scheiterte bei der Weidener Zivilkammer eine Caddy-Fahrerin auf halber Strecke. Zwar wurde auch ihr ein Mangel attestiert. Sie wollte einen Neuwagen - ihr Caddy-Modell wird aber nicht mehr hergestellt. "Es gibt so viele individuelle Fälle", resümiert Mihl. Und ebenso viele unterschiedliche Urteile. Diese werden eine Instanz weiter von den Oberlandesgerichten oft wieder gedreht. Mihl deutet einen Stapel von einem Meter an: "Jeder legt mir hier Urteile vor, die ihm genehm sind. Ich mache mir mein eigenes."Die Urteilverkündung im Rechtsstreit Schedl ist für 13. Oktober terminiert. Wenn sie überhaupt noch nötig ist: Mihl regte eine Klagerücknahme an. Zudem schlug er dem Autohändler vor, auf einen Kostenantrag zu verzichten: Dann müsste Schedl nicht auch noch draufzahlen und die rund 2500 Euro Anwaltskosten der Gegenseite übernehmen. Das wird nun außergerichtlich diskutiert.Schedl macht aus seiner Enttäuschung keinen Hehl: "Gegen den Konzern kann ich auch nichts machen." Da seien die Erfolgsaussichten noch schlechter. Der Weidener hat jetzt Strafanzeige wegen Betrugs gegen den VW-Konzern erstattet. "Es kann doch nicht sein, dass der Konzern auf Kosten der Verbraucher mit strafbarem Handeln Milliarden verdient und in keinster Weise zur Rechenschaft gezogen wird."

VW-Kunden in Sackgasse

Von Christine AscherlÜber 120 Urteile sind in Deutschland inzwischen zu "Schummel-Dieseln" verkündet worden. Schlau wird daraus keiner. Einmal bekommt der Kunde Neuwagen oder Kaufpreis zurück, dann wieder nicht. Und kaum ein Urteil ist schon rechtskräftig. Dann gibt es noch die Verfahren, von denen keiner weiß, wie sie ausgegangen sind, weil man sich außergerichtlich einigt. Es ist schon einzusehen, dass nicht alle Fälle über einen Kamm geschert werden können. Mal sind die Autos geleast, mal gekauft. Mal ist der Händler eine Tochter von VW, dann wieder nicht. Bei manchen ging die Nachbesserung ratzfatz, andere warten heute noch. Der Kunde bleibt ratlos zurück.