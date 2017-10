Ein 56-jähriger Weidener hatte zuerst Grund zu Freude.Der Mann sei, wie er selbst sagt, begeisterter Gewinnspielteilnehmer. Sehr erfreut war er, als ihn in den vergangenen Tagen eine Mitarbeiterin einer Gewinnspielfirma anrief und ihm verkündete, der Weidener habe für einen seiner Tipps 28.000 Euro gewonnen.

Tipps der Polizei

Für Auszahlung des Gewinns habe die Dame jedoch eine Gebühr von rund 900 Euro verlagt, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion Weiden. Bezahlen sollte der 56-Jährige per EC- oder Kreditkarte. Die Frau habe ihm versprochen, er würde in den nächsten Tagen einen weiteren Anruf erhalten und sämtliche Daten zur Abwicklung erfahren.Der Weidener witterte jedoch einen Betrug und wandte sich an die Polizei. Die Beamten bestätigten seinen Verdacht, dass es sich bei dem versprochenen Gewinn um Betrug handelt. Die Polizisten versucht, die Betrüger ausfindig zu machen.Die Polizei weist darauf hin, stets skeptisch gegenüber Gewinnversprechen zu sein. Sollten jemand Zweifel an einem solchen „Gewinn“ haben, kann er sich jederzeit mit der nächsten Polizeidienststelle in Verbindung setzen. Auf keinen Fall sollten man Zahlungen leisten. Echte Gewinne sind in der Regel kostenlos, teilt die Polizei mit.