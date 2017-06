Gerannt, gekämpft, geschwitzt. Alles gegeben. Auf Kommando legen sie los. Und dann sind es die jungen Feuerwehrleute aus Tirschenreuth, die beim Landesjugendfeuerwehrtag in Weiden ganz oben auf dem Treppchen stehen.

Ohne Weiden

Die angehenden Feuerwehrfrauen und -männer zeigen Ausschnitte aus den vielfältigen Aufgaben, die sie später im realen Einsatz zu meistern haben. Also legen sie Schläuche aus, überwinden dabei Hindernisse. Dann koppeln sie die Rohre zusammen bis es heißt: "Wasser marsch!"Beim 12. Landesjugendfeuerwehrtag kämpften am Samstag 270 Jugendliche auf dem Sportplatz des Kepler-Gymnasiums gegen imaginäre Brände. 27 Gruppen aus fünf bayerischen Regierungsbezirken traten in Staffelläufen gegeneinander an. Der Lohn für all die Mühen beim Landesentscheid: Die zwei Sieger dürfen in Falkensee (bei Berlin) zum Bundeswettbewerb antreten. Die Jugendfeuerwehr Tirschenreuth holte sich vor Ebertshausen II den Sieg.Aus der Oberpfalz waren acht Mannschaften dabei. Der Ausrichter, die Jugendfeuerwehr Weiden unter Jugendwart Peter Stahl, die gleichzeitig ihr 25-jähriges Bestehen feierte, hatte sich allerdings nicht zum Bezirksentscheid qualifizieren können. Aber die perfekte Organisation der Großveranstaltung nötigte Landesjugendfeuerwehrwart Gerhard Barth (Rückersdorf) und den gut 300 Wertungsrichtern, Fans und Begleitern höchsten Respekt ab. Bei der Siegerehrung am Samstagnachmittag betonte Barth, dass "exaktes Arbeiten unter Zeitdruck" geprüft worden sei, weil dieses konzentrierte Zusammenwirken der Aktiven entscheidend für den Erfolg und die Sicherheit bei allen Feuerwehreinsätzen sei.Der stellvertretende Landesverbandsvorsitzende Norbert Thiel dankte für die "tolle Organisation und die Arbeit im Hintergrund". Feuerwehr-Verbindungsstadtrat Karl- Heinz Schell sagte, er sei stolz auf die Frauen und Männer, die unverzichtbaren Dienst für die Bürger erbrächten. Wettbewerbsleiter Manfred Ziegler (Osterhofen) zeichnete alle Gruppen mit Plaketten und die ersten Fünf mit Pokalen und Geldpreisen aus, die die "Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft" gespendet hatte. Die Stadtkapelle unter der Leitung von Hubert Rupprecht sorgte beim farbenprächtigen Einzug der Aktiven für den musikalischen Rahmen.Mit 21 Fahrzeugen präsentierten sich die Feuerwehren der Landkreise Tirschenreuth und Neustadt/WN, der Städte Amberg und Weiden, sowie Polizei, Bundeswehr, Integrierte Leitstelle und die Rettungshundestaffel des BRK-Kreisverbands Weiden-Neustadt/WN. Feuerwehrautos mit mächtigen Wasserwerfern, 30 Meter ausfahrbaren Drehleitern und beeindruckender technischer Ausstattung gefielen den zahlreichen kleinen und großen Besuchern.