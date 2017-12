Toni Lauerer beruhigt die Besucher: Nur keine Angst vor Irrlichtern! In der Buchhandlung Stangl & Taubald signiert er sein jüngstes Buch "Sagen aus der Oberpfalz", das er zusammen mit Hubertus Hinse geschrieben hat. Oder besser: Lauerer gab den auf Hochdeutsch verfassten Zeilen Oberpfälzer Verve.

Seit er das Buch mitgeschrieben habe, sei er beruhigt, was das Thema Irrlichter betreffe, erklärt er am Samstag. "Was hab ich mich früher abgetan, wenn die Alten erzählt haben, ihnen sei nachts ein Irrlicht erschienen." Lauerer: "Ein Irrlicht, eijei-eijei."Dabei sei das Irrlicht die Seele eines Verstorbenen, "der nicht so bös war, dass er in die Hölle gekommen ist, aber für den Himmel auch nicht brav genug war." Und fürs Fegfeuer hätt's ebenfalls nicht g'reicht. "Da hat ihm der Herrgott angeboten, als Irrlicht zu wirken, Gutes zu tun, um dann in den Himmel zu kommen."Hinse sei Mitglied des Regensburger Kulturvereins "Stadtmaus" und ein "Preiß", so Lauerer. Deshalb habe man ihn, den Oberpfälzer Kabarettisten, weiland gefragt, ob er das sagen-hafte Hörbuch, das vor fünf Jahren veröffentlicht wurde, nicht vielleicht besprechen wolle. "Und ich hab's so vorgelesen, wie ich mir das gedacht habe." Auf Lauerisch.Jetzt wollte der Verlag die Geschichten, die auf den Sagenforscher Franz Xaver Schönwerth aus dem 19. Jahrhundert zurückgehen, in Buchform herausbringen und habe ihn, Lauerer, gebeten, noch mal drüber zu lesen und den Text einzubayerischen. Deshalb stehe er jetzt als Co-Autor mit auf dem Cover. "Wir wollten die Sagen veröffentlichen, weil leider die Zeit vorbei ist, dass Familien abends zusammensitzen und sich Geschichten erzählen."Außerdem sei es darum gegangen, dass der Sagenschatz aus der Oberpfalz nicht verloren gehe. Geschichten über Wasser-, Luft- und Feuergeister oder über die sagenhafte Weiße Frau von Wolfsegg. Der Co-Autor: Es sind nicht die lustigen Lauerer-Geschichten, über die man ständig lachen kann. "Aber wir haben schon versucht, die Dinge mit einem gewissen Augenzwinkern zu erzählen."