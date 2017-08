Vor mancher Ampel stehen ein paar mehr Karossen als sonst. Doch das befürchtete Verkehrschaos wegen der Totalsperrung des Kolping-Platzes bleibt am Freitag aus. Aufatmen bei den Verantwortlichen. Nur der Stadtbus-Betreiber hält weiterhin die Luft an.

Auf der Nordtangente warten kurz vor 9 Uhr acht Autos vor der Ampel in Richtung Autobahn. Nichts, was nicht die nächste Grünphase bereinigen könnte. Staus im Berufsverkehr? Fehlanzeige. Weder auf der B 22 noch auf der Süd-Ost-Tangente oder in der Regensburger Straße. Und auch in der Vohenstraußer Straße geht's zwischen 7.30 und 8 Uhr an einem ganz normalem Schultag weitaus heftiger zur Sache. Der Freitag war der erste von drei Tagen, an denen der Adolf-Kolping-Platz,, komplett gesperrt ist. Ein Chaos gibt es deswegen nicht.Andreas Bauer fährt gegen 7.45 Uhr über die Frauenrichter Straße Richtung Arbeitsplatz im Neuen Rathaus. Und zwar ebenfalls "ohne Probleme", wie Leiter der städtischen Verkehrsbehörde sagt. Auch ein Besuch am Vormittag an der Baustelle liefert ihm keine anderen Erkenntnisse. "Recht ruhig" sei's, stimmt Heinrich Rewitzer, Mitarbeiter Verkehr bei der Polizeiinspektion, zu. Seit 6 Uhr beobachtet er den Verkehr am Freitag. "Es gibt etwas Umleitungs-Suchverkehr", erzählt er gegen Mittag. "Einige Verkehrsteilnehmer fahren bis zur Sperrung und wissen dann nicht mehr, wie sie dorthin kommen, wo sie hinwollen. Aber das hält sich in Grenzen. Die meisten richten sich nach den Wegweisern."Die Sperrung des Knotenpunkts Sedanstraße/Allee bereite in dieser Hinsicht weit mehr Probleme, erzählt Rewitzer. Weil uneinsichtige Autofahrer immer wieder das Durchfahrverbot missachten, muss sich die Polizei weiterhin in dem Bereich bei der NOC-Baustelle postieren. Bei einer mündlichen Rüge bleibt es meist nicht: Verstöße ahnden die Beamten mit 20 Euro Verwarnungsgeld - zahlbar möglichst sofort in bar.Für das Nicht-Chaos am Freitag hat der Polizeihauptkommissar eine einfache Erklärung: "In der Ferienzeit gibt es einfach viel weniger Verkehr", stellt er fest. "Wir haben die Maßnahme ja bewusst in die verkehrsarme Zeit gelegt", betont Dezernent Hermann Hubmann. "Es sind derzeit spürbar weniger Menschen in der Stadt unterwegs." Diesen Eindruck hat allerdings auch Stadtbus-Betreiber Wolfgang Wies. Einen Effekt, wonach viele Autofahrer wegen der Baustellen womöglich auf den ÖPNV umsteigen, kann er nicht ausmachen. "Im Gegenteil. Eher springen uns Stammgäste ab."Denn seit Beginn der Sperrungen in der City komme es immer wieder zu Verspätungen - "mal 20, mal 30 Minuten, mal in der Früh, mal zwischen 15 und 17 Uhr. Und manchmal bricht der Verkehr den ganzen Tag zusammen". Die Mitarbeiter bekämen dann von verärgerten Fahrgästen schon mal "ganz üble Sachen" zu hören. Betroffen seien insbesondere die Linien 2, 3 und 6. Auch der Freitag verlief nicht konfliktfrei. Nicht etwa wegen Staus, sondern wegen mancher ungünstiger Ausweichroute. So blieb am Rehbühl ein Bus wegen parkender Wagen in einer engen Kurve stecken. Ein Lichtblick: Am Montag ab 9 Uhr ist der Kolpingplatz wieder frei. "Die gesperrte Sedanstraße bleibt aber", sagt Wies. "Die Freude geht uns nicht aus."