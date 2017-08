Der Tote, der am 18. Juli in einer Wohnung am Hammerweg gefunden wurde, gilt als identifiziert. Es handelt sich, wie bereits angenommen, um den 45-jährigen Mieter. Wie Kriminaloberkommissar Dietmar Winterberg, Sprecher des Polizeipräsidiums Regensburg, am Dienstag mitteilte, halfen dabei die Tätowierungen des Verstorbenen. Die Todesursache könne aufgrund der fortgeschrittenen Zersetzung nicht eindeutig benannt werden: "Es gibt nichts Greifbares." Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Der Alleinstehende war am 18. Juli gefunden worden, nachdem andere Mieter die Polizei alarmiert hatten. Sein letztes Lebenszeichen stammt vom 30. Juni. Die Staatsanwaltschaft ging von einer Liegezeit von "einigen wenigen Wochen" aus.