Rettungskräfte haben am Mittwochvormittag in Weiden den Leichnam eines 81-jährigen Mannes geborgen. Er lag im Hahnenbach, der direkt hinter dem Augustinus-Gymnasium vorbeiführt.

Am Buß- und Bettag ist schulfrei. Sonst hätten vermutlich viele Schüler den Fund der Leiche mitbekommen. Direkt zwischen Schule und Sportplatz läuft der Bach vorbei, der etwas weiter nördlich Orthegelmühlbach und weiter südlich Stadtmühlbach heißt. Vier Wasserretter bargen den Körper aus dem Bach. Auch zwei Taucher brachte die Wasserwacht mit sowie ein Boot mit Motorantrieb. Doch die waren in dem seichten Wasser nicht nötig.Laut Polizeibericht fanden gegen 9.30 Uhr Mitarbeiter der Integrierten Rettungsleitstelle eine Gehhilfe am Uferweg. Bei der anschließenden Suche drehte auch ein Rettungshubschrauber seine Kreise, der wenig später 700 Meter entfernt eine Person im Gewässer fand, die dort leblos lag. Die Feuerwehrleute und der Rettungsdienst konnten den 81-jährigen Mann nur noch tot bergen.Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden übernahm die Nachforschungen. Zunächst hatten die Beamten einen Suizid für wahrscheinlich gehalten. Am Nachmittag richteten sich die Ermittlungen dann in Richtung eines Unglücks. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es auf jeden Fall keine Anhaltspunkte, die auf eine Gewalttat hindeuten.Die Beamten vermuten aktuell, dass der Mann nach einem Sturz in den Bach fiel. Die Polizisten klärten auch die Identität des Leichnams. Der Tote ist ein Senior aus Weiden. Zur Klärung der Todesursache wird in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Weiden eine Obduktion angeregt.