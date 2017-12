Die Reservisten der Deutschen Bundeswehr beenden ihr Ausbildungsjahr mit dem Schützenschnurschießen. Traditionelle Preise sind Gänse und Enten.

120 Reservisten und zehn Soldaten der US-Army nahmen am traditionellen "Gockerlschäiß'n" der Kreisgruppe Oberpfalz-Nord teil. Mit der Pistole (P 8) und dem Maschinengewehr (MG) stellten sie ihre Schießleistungen unter Beweis. Die Gesamtleitung übernahm Oberstleutnant Thomas Baldauf mit Unterstützung von Hauptfeldwebel Dirk Jungermann, Oberstabsfeldwebel Dionys Bartmann und Hauptfeldwebel Josef Roderer. Mit 15 Patronen galt es auf eine Entfernung von 25 Meter mit dem MG drei Geländepunkte zu erkämpfen, die Geländescheibe hatte eine fiktive Entfernung von 400 Meter.Für die Preisverleihung sollte nur die Pistolenwertung zählen. Insgesamt galt es, 100 Punkte zu erreichen. Treffer der Übung P-S-3 wurden mit sieben Punkten bewertet. Wer sechs Treffer in den Anschlagarten liegend, kniend und stehend erzielte, erhielt acht Zusatzpunkte. Auf Ringscheibe (25 Meter Entfernung) mussten bei der Übung P-S-2 fünf Schuss abgegeben werden. Thomas Baldauf bewertete sowohl die Schießergebnisse mit dem Maschinengewehr als auch mit der Pistole als sehr gut.Baldauf überreichte die Schützenschnur in Gold an Michael von Lossow, Stefan Badstieber, Reinhold Lanzl, Michael Meyer, Werner Fellner, Andreas Fellner, Norbert Herrmann und Mario Kurzawa. Gefordert war bei dieser Veranstaltung zum ersten Mal der neue Feldwebel für Reservistenarbeit, Huberth Rosner. Er war überrascht vom guten Ausbildungsstand der Reservisten. Die Versorgung mit Munition und Verpflegung erfüllte der "Neue" mit Bravour.Stellvertretender Kreisvorsitzender Wolfgang Nurtsch und Organisationsleiter Günter Bogner ehrten die Sieger und überreichten die Preise. Thomas Baldauf, Alexander Wurm, Dionys Bartmann, Roland Rögner und Sabine Meißner erhielten Gänse als Festtagsschmauß. Über Entenbraten durften sich freuen: Benjamin Höllerer, Manfred Thoma, Ernst Baumgartner, Alfred Kick, Reinhold Lanzl, Gerd Müller, Sebastian Fuchs, Florian Hruby, Markus Ziegler, Stefan Badstieber, Benjamin Thoma, Jochen Lobenhofer, Johannes Brand, Daniel Dirmeier, Richard Hubrich, Jochen Wenisch, Mario Kurzawa, Werner Schnabel, Bernhard Lippe, Karl Ruhland und Michael Meyer.