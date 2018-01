Nicht nur den hohen Frauenanteil der Kameradschaft 1883 Rothenstadt in der "Männerdomäne Kameradschaft" lobt BSB-Vize-Bezirksvorsitzender Thomas Semba. Ein besonderes Augenmerk liegt auch auf den langjährigen treuen Mitgliedern.

Neuwahlen Alfons Landgraf wurde mit 110 Stimmen zum neuen ersten Vorsitzenden gewählt. Weitere Wahlergebnisse: 2. Vorsitzender: Max Amm; 1. Kassier: Hans Baierl; Schriftführer: Lorenz Kiener; 1. Schießwart: Hans-Jürgen Sperling; stellvertretender Schießwart: Lorenz Kiener; Kassenrevisoren: Richard Schedl und Lorenz Kiener; Fahnenjunker: Max Amm und Hans Baierl; Böllerschützen: Robert Thoma und Hans-Jürgen Sperling; Heimatring-Delegierter; Hans Baierl; Beisitzer: Monika Amm, Brigitte Baierl, Josef Kellner, Anneliese Kiener, Robert Lankes, Heinrich Mösbauer und Erika Sperling. (rdo)

Für 40-jährige Treue wurden Alfons Landgraf, Hans Wurzer und Karolina Biller geehrt. Max Amm, Heiner Mösbauer und Florian Landgraf erhielten für besondere Verdienste und Aktivität BSB-Auszeichnungen. Heiner Mösbauer erhielt das große Verdienstkreuz in Gold, Georg Götz und Monika Amm bekamen das Verdienstkreuz II. Klasse.Zusammen mit BSB-Kreisvorsitzendem Claus Fiedler überreichten Vorsitzender Landgraf und der neue stellvertretende Bezirksvorsitzende Thomas Semba die Auszeichnungen. Letzterer stellte sich den Mitgliedern vor. "Ich habe den Kameradschaftsgedanken mit der Muttermilch aufgesogen", so der 44-jährige Kirchenlamitzer. Er kritisierte die verschärften Vorschriften im Waffenrecht: Die Beschaffung von abschließbaren Schränken verursachten zu hohe Kosten und behinderten die Neumitgliedergewinnung. Denn von den 4000 Straftaten mit Schusswaffen im vergangenen Jahr seien nur fünf mit legalen Waffen erfolgt.Landgraf erinnerte unter anderem an die Dreitagesfahrt nach Berlin, die Emmaus- und Vatertagswanderungen sowie das Fisch- und Jagdessen der Schützengruppe. Stadtrat Horst Fuchs trat der Kameradschaft als neuer Rothenstädter bei, Pfarrer Heribert Englhard bedankte sich unter anderem für die Spende zur Kirchenrenovierung.15 Schützen der Kameradschaft nahmen an 40 Schießabenden teil, acht davon waren beim Kreisvergleichsschießen erfolgreich, berichtete Schießwart Hans-Jürgen Sperling: In der Seniorenklasse der Frauen schafften Brigitte Baierl, Anneliese Kiener und Rosa Mösbauer mit 824 Ringen den ersten Platz. Ebenfalls aufs Treppchen schafften es Hans Deisel, Lorenz Kiener und Robert Lankes in der Veteranenklasse Herren mit 844 Ringen. Beim Glücksschießen gewann Lorenz Kiener vor Hans-Jürgen Sperling und Brigitte Baierl, beim Jagdschießen siegte Brigitte Baierl vor Robert Lankes und Lorenz Kiener.