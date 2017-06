Ja, ist denn schon Italienische Nacht? Der Max-Reger-Park füllt sich am Mittwochabend zur Serenade mit Annika Fischer & Martin Strasser mit vielleicht tausend Zuhörern, wie für einen Probelauf für die alljährlich legendäre Italo-Nacht im August. Picknickdecken, Klappstühle, Weißwein, Rotwein, Perlwein, Gambrinus-Bier, Snacks. Die Vollblutmusiker rund um ihre Leadsänger präsentieren ein "Tribute to Billy Joel". Man hat fast vergessen, wie viele grandiose Songs der Amerikaner der Menschheit vermacht hat. Viel umjubelt: "Piano Man", "The Longest Time", "Just the Way You Are". Das Dutzend rund um Drummer Matthias Baumann ist zur festen Größe im Weidener Serenadensommer geworden. Großartig: Pianoman Thomas Kölbl. They Start the Fire! (Weiterer Bericht folgt) Bild: Wilck