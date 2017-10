Ein Landwirt aus Waldsassen berichtet als Zeuge, dass auf seinem 110 Jahre alten Hof in letzter Zeit vier Mal eingebrochen worden sei, weshalb er die Scheune gar nicht mehr abschließe. Einmal nahmen die Diebe einen Kupferkessel, einen Zylinderkopf, mehrere Meter Kabel und vier Reifen auf Alufelgen mit. Einer der Täter steht jetzt vor Gericht.

Weiden/Waldsassen. (rns) Das Schöffengericht unter Vorsitz von Amtsgerichtsdirektor Gerhard Heindl verhandelte am Donnerstag gegen den Einbrecher, einen 39-jährigen Tschechen. Im Frühjahr 2017 hatte es zahlreiche Einbrüche in der grenznahen Gegend bei Waldsassen gegeben. Aus Schuppen, Garagen, Kellern und Werkstätten kamen Werkzeug, Bohrmaschinen, Schleifer, Kettensägen und anderes abhanden. Tatorte waren unter anderem Wondreb, Hardeck und Neualbenreuth. Die Täter brachen die Scheunentore auf oder verschafften sich über die Fenster Zutritt. Der Wert der Beute lag zwischen wenigen 100 und 11 000 Euro.Der Angeklagte war, teils mit Komplizen, immer nur zum Zweck des Einbruchs eingereist. Schon im Polizeiverhör hatte er mehrere Taten gestanden, nachdem er eines Nachts gefasst worden war. Ein aufmerksamer Bauer, der seine Biogasanlage kontrolliert hatte, hatte das Auto des Tschechen auf einem Feldweg bemerkt und als verdächtig gemeldet.Durch DNA-Spuren, die an anderen Tatorten gesichert worden waren, wies die Polizei dem 39-Jährigen zahlreiche andere Delikte nach. So hatte er bereits einige Zeit vorher mit einem Landsmann zwei Motorräder in Wondreb entwendet. Zudem einen Freischneider und ein Schweißgerät. Aus einem Lastwagen hatte er Navi und Laptop gestohlen. Auch der Diebstahl eines Metallsuchgeräts, Autoreifen, einer Motorsense und eines Feuerwehrhelms aus einem landwirtschaftlichen Nebengebäude ging auf sein Konto.Staatsanwältin Franziska Paintner hielt dem Angeklagten sein Geständnis zugute und dass er die Mittäter genannt habe. In Deutschland war der Geschiedene nur wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorbestraft. In Tschechien hat er eine Menge Vorstrafen, meist ebenfalls Eigentumsdelikte. Er hat auch schon mehrmals - bis zu drei Jahre - eingesessen. Die Staatsanwältin forderte vier Jahre Haft. Der Verteidiger des notorischen Einbrechers forderte ein milderes Urteil. Sein Mandant habe zur Aufklärung beigetragen. Außerdem sei er durch Rauschgiftkonsum enthemmt gewesen. Amtsgerichtsdirektor Gerhard Heindl und die Schöffinnen erkannten auf drei Jahre und neun Monate Haft, die nicht zur Bewährung ausgesetzt werden können.