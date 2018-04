Ein tschechischer Polizeibeamter weigert sich, im "Rio"-Prozess als Zeuge vor dem Landgericht Weiden auszusagen. Ihn befremdet, wie seine Kollegen von einigen Anwälten bei ihrer Zeugeneinvernahme behandelt worden seien. Die Verteidigung strebe die Entehrung der tschechischen Polizei an. Der Hauptmann aus Zlín hat abgesagt.

Vorsitzender Richter Markus Fillinger verlas am Montag einen Brief, der über das Gemeinsame Zentrum Petrovice-Schwandorf an das Gericht ging: "Aufgrund der Gespräche mit meinen Kollegen, die bereits vernommen wurden, bin ich der Meinung, dass sich die Verteidigung nicht um die Sicherstellung eines gerechten Prozesses für ihre Klienten bemüht, sondern lediglich anstrebt, die Angehörigen der tschechischen Polizei als unglaubwürdig darzustellen und zu entehren."Und zwar "samt ihrer Arbeit, die sie in der Sache für die Bürger der Bundesrepublik Deutschland geleistet haben". Tatsächlich hätte es ohne die tschechische Polizei nach dem Raubüberfall auf das Grafenwöhrer Wirtsehepaar keine Festnahmen gegeben. Das Ermittlungsverfahren war in einem frühen Stadium über das Gemeinsame Zentrum im Nachbarland "gespiegelt" worden.Der Hauptmann aus Zlín war am 11. April schon einmal in Weiden. Er hätte aussagen sollen, war aber nach stundenlanger Wartezeit wieder nach Hause geschickt worden, weil sich die Befragung seiner Kollegen hinzog. Diese berichteten ihm hinterher von "Verzögerungen vonseiten der Verteidigung". Vorsitzender Richter Markus Fillinger will telefonisch noch einmal versuchen, den Kriminalpolizisten zu einer Fahrt nach Weiden zu bewegen. Bleibt dieser bei seiner Absage, will das Gericht nach Mähren fahren, um bei der Befragung durch tschechische Richter im Rahmen der Rechtshilfe dabei zu sein. Fillinger: "Wir haben beim besten Willen nicht damit gerechnet, dass uns dieser Zeuge hier ausfällt."Anwalt Jan Bockemühl wollte, dass man den Hauptmann aufklärt, "dass es nicht an der Verteidigung liegt, sondern die Prozessordnung eine kontradiktorische ist". Marc Steinsdörfer widersprach dem Eindruck, dass die Verteidigung ihr Fragerecht überstrapaziere: Das Gericht habe die Zeugen "deutlich länger als doppelt so lange" befragt wie die Anwälte. "Es liegt nicht an den Verteidigern, dass es so lange dauert."Richter Fillinger sah die Schwierigkeit, dass sich die Rechtssysteme unterscheiden: In Deutschland müssen alle Beweise mündlich in den Prozess eingebracht werden. Das bedeutet, dass Polizeibeamte aus der Erinnerung berichten müssen und nicht in ihren Protokollen blättern dürfen. In Tschechien wird das genau andersherum gehandhabt.Fillinger sprach aber auch an, dass ein Kommissar aus Prag nach seiner Vernehmung am 11. April "schockiert" gewesen sei, wie die Verteidigung mit dem Gericht umgehe. "Das sei er aus Tschechien nicht gewohnt und könne sich nicht vorstellen, dass so etwas dort geduldet würde." Vermutlich bezog sich dies auf Anwalt Jörg Sodan, der den Vorsitzenden wegen seines Gesichtsausdruck anging ("Mir gefällt nicht, wie Sie immer grinsen") und zu Staatsanwalt Peter Frischholz meinte: "Ich sage, dass Sie den Mund zu halten haben."