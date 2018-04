TSV-Vorsitzender Edmund Geber findet deutliche Worte: "Ich bin es müde, mir den Mund fransig zu reden. Wir brauchen dringend Unterstützung", appelliert er an die Mitglieder. Der Posten des Kassiers bleibt an diesem Abend unbesetzt.

Die Geehrten Seit Gründung des Vereins vor 35 Jahren sind Alois Schinabeck und Werner Grob Mitglieder. Seit 30 Jahren Mitglied ist Kurt Trenz, seit 25 Jahren Martin Staufer. Für 20 Jahre Treue erhielten Hans Schmiegel und Ralph Bergler eine Ehrenurkunde. (kzr)

Auch unser Verein kann nur existieren, wenn genügend Mitglieder mitarbeiten. Edmund Geber, Vorsitzender TSV Neunkirchen

Neunkirchen. Bei der Jahreshauptversammlung des TSV Neunkirchen wurde wieder kein Kassier gefunden. Die Stelle ist weiter vakant und wird vom Vorsitzenden kommissarisch mit übernommen. Nach dem Ableben von Kassier Fritz Egeter wollte man schnell diesen Posten wieder besetzen, doch niemand sagte zu. "Auch unser Verein kann nur existieren, wenn genügend Mitglieder die Aufgaben, Funktionen und die Verantwortung mit einem Ehrenamt übernehmen. Es kann nicht sein, dass die Vorsitzenden mehrere Posten betreuen", sagte Geber.Er brauche dringend Unterstützung, ob bei Ämtern, Verkauf bei Heimspielen, Reinigungsarbeiten. Er sei müde, sich den Mund fransig zu reden. Nun wünsche er sich, dass jemand auf ihn zukommt. Mit Blick auf die Mitgliederstatistik sagte er, dass im Jugendbereich der Anteil der Kinder und Jugendlichen auf 33 Prozent gesunken sei, 38 Prozent seien es bei den über 40-Jährigen. Der TSV zählt insgesamt 436 Mitglieder. Geber legte auch den Kassenbericht vor, der im Vorjahr einen Verlust aufwies, "weil die Einnahmen aus den Verkäufen nicht mehr so recht sprießen". Das habe unter anderem mit dem Abstieg der 1. Mannschaft zu tun, die Zuschauerzahlen gingen zurück und es fänden weniger Heimspiele statt.Robert Bauer erinnerte in seinem Rückblick daran, dass nach dem Weggang von acht Leistungsträgern der sportliche Abstieg in die B-Klasse nicht aufzuhalten gewesen war. Gewonnen wurde mit Alexander Eckl als Trainer ein ehemaliger Spieler. Derzeit belegt die Elf den 2. Tabellenplatz. Bei den Gruppen Bodystyling, Turnen und Skigymnastik laufe der Betrieb bestens. Veronika Schmidt sagte, dass ein neuer Steppkurs angeboten wird. Gute Resonanz gab es bei den Kindern, die Anja Fröhlich betreut. Stolz ist Trimm-Trab-Leiter Heinz Sauerhammer, der 55 Mitglieder in der Abteilung zählt. Wieder zahlreiche Sportabzeichen legten die Mitglieder ab. Alle Jugendmannschaften im Fußball haben sich in Spielgemeinschaften mit Etzenricht und Weiherhammer zusammengeschlossen. "So kann allen Juniorenspielern eine altersgerechte Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ermöglicht werden", sagte Jugendleiter Thomas Dendorfer. In dieser ersten Spielsaison wurden alle Mannschaften von der A- bis zu den F-Junioren belegt.Stadtverbandsvorsitzender Reinhard Meier unterstrich, dass die mangelnde Mitarbeit im Verein eine Erscheinung sei, die öfters beklagt werde. Sein Appell ging an alle, die Vorstandschaft zu unterstützen. Abschließend wurde einstimmig für die Mitgliedschaft im neuen Verein Dorfgemeinschaft Neunkirchen und Umgebung gestimmt. Das Dorffest findet am 15. Juli statt.