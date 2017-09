Die Genitalien bleiben in der Hose, der Mageninhalt im Magen. TV-Ekel Evil Jared Hasselhoff zeigt sich im Fluchthaus von seiner zahmen Seite. Sympathisch und unkompliziert. Für ein paar Schocker ist er trotzdem gut.

"Freundschaftsdienst"

Gäste aus Augsburg

Dass ihm Anstand und gutes Benehmen nicht fremd sind, beweist Evil Jared Hasselhoff im Fluchthaus. Geduldig steht er neben einer jungen Frau, die die perfekte Pose für das Selfie mit dem TV-Promi sucht. Nach mehreren Versuchen scheint sie zufrieden. Hasselhoff nickt: "Cool." Das sagt er zu fast jedem Foto, das mit ihm geschossen wird. Passiert oft. Jeder, der das "Live Escape Game" im alten Weidener Postamt spielt, möchte ein Bild. Starallüren zeigt der Bassist der "Bloodhound Gang" nicht. Wer will, darf ihn umarmen. Für Scherze ist er auch zu haben. Einen jungen Mann fragt er, wie's war. Der antwortet: "Das erste Bloodhound-Album war gruseliger." Hasselhoff lacht und sagt: "Traurig, aber wahr." Ansonsten hält sich der Entertainer auffällig zurück. Fast schon schüchtern steht er neben den Gästen. Lächelt, beantwortet Fragen.Zum zweiten Mal ist der US-Amerikaner in Weiden. Ein "Freundschaftsdienst" sei sein Auftritt, verrät Hasselhoff. Bei einem DJ-Job in Vohenstrauß habe er Fluchthaus-Chef Ufuk Solak kennengelernt. Der hat an diesem Tag Geburtstag und sich mit seinem "Special-Guest" selbst beschenkt. "Ein schöner Geburtstag", findet er. Im Regieraum stehen Kuchen und Gebäck.Auf einem roten Ledersessel sitzt Evil Jared. Über 3 Monitore und 24 Kameras hat der "Gamemaster" alles im Blick. Er sieht, wie vier Menschen durch einen dunklen Raum tappen. Immer wieder kreischt ein Mädel. Hasselhoff schmunzelt. Dann nimmt ihn Mit-Betreiber Mehmet Uslu mit - zum Leuteerschrecken. Hasselhoff stülpt sich einen Latexhandschuh über die Hand. Mit der greift er dann wortwörtlich ins Spiel ein. Auch in den Nebelraum schleicht er sich. Kreischalarmstufe: extrem schrill."Es macht Spaß, Leute zu schocken", sagt er danach. "Vor allem bei Mädels. Die schreien ja gleich." Hasselhoff ist nicht zum ersten Mal in einem "Escape Room." Für seine neue TV-Show auf Prosieben-Maxx hat er in einem solchen schon einmal in Berlin gedreht. "Da habe ich nicht gewusst, dass Ufuk so etwas hat. Sonst hätten wir hier drehen können." Aber egal. "Jetzt bin ich ja hier."Das freut vor allem Geburtstagskind Solak. "Nachdem wir bekannt gemacht haben, dass Jared kommt, sind gleich die Reservierungen reingekommen." Schnell seien alle Termine für die zwei verschiedenen Spiele von 14 bis 22.30 Uhr weggewesen. Manche Gäste haben dafür sogar über 200 Kilometer einfach zurückgelegt. Eine Gruppe ist aus Augsburg angereist. Seine Wernberger Freundin Karin Bayer hat Fabian de Backer aufs Fluchthaus aufmerksam gemacht. "Wir wollten das so und so mal machen", sagt der Augsburger. Als sie gehört haben, dass Evil Jared Hasselhoff kommt, war der Termin klar. "Wenn so ein Special-Guest da ist, müssen wir hin."Und der Spezial-Gast nimmt sich Zeit für die schwäbischen Fans. Plaudert mit ihnen über Musik, Bands, Clubs und Schnäpse. Da schimmert er dann ein bisschen durch, der wilde Skandal-Rocker. Über sein Image sagt er: "Viel Schauspiel." Und ergänzt: "Ich kann auch ein normaler Typ sein - aber, wenn ich Mister Jägermeister sein soll, mach ich es."