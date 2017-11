26 021 Mitglieder in 70 Vereinen sind im Heimatring vereint. Sie schaffen ein "liebenswertes Kultur- und Vereinsleben", erkennt Oberbürgermeister Kurt Seggewiß bei der Jahreshauptversammlung in der "Almhütte" an.

Seggewiß lobte die Qualität der Veranstaltungen, etwa beim "Tag der Heimat", der 2017 unter dem Motto "Heimat - ein wertvolles Gut" stand. Der mit großem Aufwand gestaltete Osterbrunnen sei beliebtes "Selfie-Objekt". Der Oberbürgermeister hob den Einsatz von Bezirkstagsvizepräsident Lothar Höher hervor, der sich um Zuschüsse für die örtliche Kultur verdient gemacht habe. Dank galt dem Stadtarchiv mit Kulturamtsleiterin Petra Vorsatz und Dr. Sebastian Schott, die über die Geschichte Weidens auch nach Feierabend referieren.Die Zahl der Mitglieder sank gegenüber dem Vorjahr um 93. Die "Eghalanda Gmoi" hat sich Ende 2016 ganz aufgelöst. Vorsitzender Günther Magerl erinnerte in seinem Rückblick unter anderem an das Neujahrssingen, eine Lesung zu den Literaturtagen mit Christian Höllerer und zahlreiche Vorträge. Bernhard Weigl stellte die digitale Rekonstruktion der Festung Parkstein vor. Der Tagesausflug führte nach Würzburg und zur Residenz. Magerl dankte allen ehrenamtlichen Helfern, Vereinsvertretern und der Stadt für die Zusammenarbeit sowie Stellvertreter Norbert Uschald, der ihn bei 34 von 151 Terminen unterstützt habe.Viele Mitglieder wurden geehrt: Ehrennadel in Gold: Christa und Wilhelm Binner ("D'Altbaierischen"), Margareta Eckert (EAW Siedlergemeinschaft am Hammerweg), Josef Lang (Kameradschaft Technische Truppen), Horst Scheiner (Eisenbahnmuseum); Ehrennadel in Silber: Michael Bihler (OKV und Heimatring), Erich Bäumler, Johann Schimmer und Dieter Schniebel (alle Krumpes-Siedler), Peter Ertl (7er Kameradschaft und Nordoberpfälzer Musikbund), Max Schmöller (Stammtisch "Höhe 308"), Inge Walter ("D'lustigen Konrader" und Kassiererin beim Heimatring).Die Treueurkunde für Vereine für regelmäßige Teilnahme gab es für: Gebirgstrachtenverein Almrausch (30 Jahre kein Mal gefehlt), VTEV "D'Altbairischen" (30 Jahre 1 Mal gefehlt), Bayerischer Soldatenbund 1874 (30 Jahre 2 Mal gefehlt), 7er und Kameradschaftsbund (25 Jahre kein Mal gefehlt), Schnupfer-Club Latsch (25 Jahre 1 Mal gefehlt), Siedlergemeinschaft "Am Krumpes" (25 Jahre 1 Mal gefehlt), Naturfreunde Ortsgruppe Weiden (10 Jahre 1 Mal gefehlt).Stellvertretender Kreishandwerksmeister Josef Schlosser zeichnete mit der Silbernen Ehrennadel des Oberpfälzer Handwerkerbunds (OHB) zweiten Heimatringvorsitzenden Norbert Uschald als Verbindungsmann aus, da dieser zum 90-jährigen Jubiläum des OHB verhindert war.