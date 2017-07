Welch tolle Veranstaltung: Über 6500 Rennsportbegeisterte pilgern nach Weiden Ost, um „Formula Seifenkistl“ zu erleben. Der Erfolg fürs Jugendzentrum ist riesig. Und die Veranstalter sind sich schon jetzt sicher: Das Seifenkistl-Rennen schreit nach einer Wiederholung.

Unter der magischen Schwelle

Hochspannung nicht nur im Fahrerlager und in der Boxengasse, sondern auch bei der Rennleitung. Hält das Wetter? Ja. Die Fahrbahn trocknet schnell ab. Alle haben Glück: die Veranstalter mit Jugendzentrum und Aktionsbündnis „Weiden ist bunt“, das wieder auf Unterstützung aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ zurückgreift, und auch die drei Fahrer, die sich im Vorlauf in der Rechtskurve auf die Seite legen. Helm und Protektoren verhindern Schlimmeres.OB Kurt Seggewiß, 1960 beim letzten Weidener Seifenkistl-Rennen noch ein Drei-Käse-Hoch, kann sich an das Spektakel von damals erinnern. Seit 57 Jahren ist Karl Seiler der Weidener Stadtmeister. Der „Champion“ startet mit seiner historischen Nummer 104 und landet auf Platz 9. Seine Enkel Maximilian (9) und Korbinian (8) drängten ihn, wieder ins Cockpit zu steigen. Jawohl, das Abenteuer Seifenkistl macht auch nach 57 Jahren Spaß. Auch Schwiegersohn Roland Metzger lässt sich vom Rennfieber infizieren, setzt sich hinters Steuer. Den Enkeln gefällt’s.330 Meter misst die Strecke. 3500 ATU-Reifen und zwei Tieflader Strohballen, am Samstag aufgereiht, sorgen für Sicherheit. Die schnellsten Teams sind mit über 45 „Sachen“ unterwegs. Alle starten von einer Rampe, dann geht es gleich in eine Linkskurve. Die Kisten nehmen weiter Fahrt auf. Nach der scharfen Rechtskurve wird’s gemütlicher. Wie schnell die Seifenkisten werden, hängt von den Faktoren ab, über die schon im Vorfeld gefachsimpelt wird. „Länge läuft“, ist sich Martin Regler sicher, der die technische Abnahme vornimmt und bei einigen Eigenkonstruktionen die Fantasie bewundern muss, zugleich aber auch bezweifelt, ob das Ziel erreicht wird. Unentschieden bleibt die Frage, ob große oder kleine Räder besser für Tempo sorgen. Geheimtipp sind übrigens Rollstuhlräder. Aber allen ist nach dem Rennen klar: Schubkarrenräder sind nur für langsame Fortbewegung geeignet. Andere Hobby-Konstrukteure pflegen den Grundsatz: kleine Kiste, große Masse. Oder macht doch die Aerodynamik den Unterschied?Offenbar lässt sich jeder von der grandiosen Stimmung anstecken. Beifall für die Wagemutigen und ihre Kisten. Dicht gedrängt säumen die Besucher die Strecke. Sie erleben drei Durchgänge. Jeder Besucher ist gern in der Boxengasse gesehen, in denen sich die Teams, die teilnehmenden Vereine, Verbände und Firmen präsentieren. Wiederholung? Jederzeit gerne. „Wir werden uns nicht entziehen können“, meint ein begeisterter Veit Wagner (Aktionsbündnis).Alle Register zogen die "Wurzelstolperer". Sie verpassen ihrem Gefährt, dem "Wurzelholperer", den sie für die Jugend des OWV Rothenstadt bauen, sogar eine Pendelachse. Damit rasen Ramona Steinhilber und Domenic Lehner zum Sieg. Markus Pfannenstiel, Thomas Betz und Georg Helgert geben ihrem Renner sogar ein Lenkrad mit, das der Formel 1 entliehen sein könnte. Christian Lingl sorgte für die Lackierung. Schließlich wollen die Rothenstädter OWVler beim Seifenkisten-Rnnen des Jugendzentrums "optisch was bieten". Sogar Regenreifen hätten sie aufziehen können, meint Pfannenstiel, der den Sponsoren aus Rothenstadt dankt.Mit ihrer Superzeit verweisen die OWVler den "Roadrunner" des Weiherteams aus Irchenrieth auf Platz 2. Dritter wird am Sonntag der "Basaltbomber" des Vespa-Clubs Schwarzenbach, ein gut eingefahrenes Gefährt, das schon beim Seifenkisten-Rennen in Parkstein im Einsatz war. Andreas Pfleger, der den Basaltbomber für sein Patenkind Noah Schraml gebaut hat, setzt sich am Sonntag in Weiden-Ost selbst ans Steuer, das er dann Andreas Kick überlässt, der ähnlich gute Zeiten fährt.Die "Dr. Loew Dienstleistungen" schicken fünf Teams auf die Piste. Die "Bruchpiloten" der Samhammer AG nutzen zwischen den Durchläufen noch die letzten Tuningsmöglichkeiten für ihren "Black Snake", so dass sich Fahrer Floria Hagn nicht nur den fünften Platz sichert, sondern auch das "Streifenkistl" der Weidener Polizei - eine Leihgabe aus Waldsassen - auf den sechsten Platz verweisen kann.Bei der Siegerehrung dankt Veit Wagner (Aktionsbündnis Weiden bunt) besonders Nico Erhardt, Florian Graf und Sebastian Flaschel für ihren Einsatz. "Sie sind unsere Achsen, über die alles läuft."Schreckminuten herrschten schon nach dem Vorlauf für das Team von Oberpfalz-Medien: In einer Wettkampf-Pause platzt der rechte Vorderreifen an "Paula Sprint", der Eigenkonstruktion der Redakteure und Volontäre des NT. In der Boxengasse findet sich schließlich noch rechtzeitig Ersatz, nachdem sich der Schlauch nicht mehr flicken ließ. Teamfahrer Wolfgang Würth lässt sich nicht beeindrucken, geht mit der Startnummer 24 ins Rennen, bleibt in drei Durchgängen unter der magischen Schwelle von 30 Sekunden und erreicht Platz 11, womit er eine Top-10-Platzierung knapp verfehlt. Die Strecke sei ungefährlich, sehr gut ausgewählt und gesichert, die Fahrt ein großer Spaß, sagt er. "Das sollte jeder probiert haben."Da das Team um Konstrukteur Hubert Lukas ein breites Chassis gewählt habe, liege "Paula Sprint" ruhig und stabil. Nach dem vorsichtigen Vorlauf habe er versucht, gänzlich ohne zu bremsen auszukommen. "Die Zeit wurde deutlich kürzer. Aber schnell ist hier eben relativ. Manche haben 40 Sekunden gebraucht." Das Team habe sich, da ohne jegliche Vorkenntnis, "sehr gut geschlagen", zeigt sich Würth zufrieden. "Wir sind ja noch im ersten Drittel."