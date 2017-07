Welch tolle Veranstaltung: Über 6500 Rennsportbegeisterte pilgern nach Weiden Ost, um „Formula Seifenkistl“ zu erleben. Der Erfolg fürs Jugendzentrum ist riesig. Und die Veranstalter sind sich schon jetzt sicher: Das Seifenkistl-Rennen schreit nach einer Wiederholung.

Hochspannung nicht nur im Fahrerlager und in der Boxengasse, sondern auch bei der Rennleitung. Hält das Wetter? Ja. Die Fahrbahn trocknet schnell ab. Alle haben Glück: die Veranstalter mit Jugendzentrum und Aktionsbündnis „Weiden ist bunt“, das wieder auf Unterstützung aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ zurückgreift, und auch die drei Fahrer, die sich im Vorlauf in der Rechtskurve auf die Seite legen. Helm und Protektoren verhindern Schlimmeres.OB Kurt Seggewiß, 1960 beim letzten Weidener Seifenkistl-Rennen noch ein Drei-Käse-Hoch, kann sich an das Spektakel von damals erinnern. Seit 57 Jahren ist Karl Seiler der Weidener Stadtmeister. Der „Champion“ startet mit seiner historischen Nummer 104 und landet auf Platz 9. Seine Enkel Maximilian (9) und Korbinian (8) drängten ihn, wieder ins Cockpit steigen sollte. Jawohl, das Abenteuer Seifenkistl macht auch nach 57 Jahren Spaß. Auch Schwiegersohn Roland Metzger lässt sich vom Rennfieber infizieren, setzt sich hinters Steuer. Den Enkeln gefällt’s.330 Meter misst die Strecke. 3500 ATU-Reifen und zwei Tieflader Strohballen, am Samstag aufgereiht, sorgen für Sicherheit. Die schnellsten Teams sind mit über 45 „Sachen“ unterwegs. Alle starten von einer Rampe, dann geht es gleich in eine Linkskurve. Die Kisten nehmen weiter Fahrt auf. Nach der scharfen Rechtskurve wird’s gemütlicher. Wie schnell die Seifenkisten werden, hängt von den Faktoren ab, über die schon im Vorfeld gefachsimpelt wird. „Länge läuft“, ist sich Martin Regler sicher, der die technische Abnahme vornimmt und bei einigen Eigenkonstruktionen die Fantasie bewundern muss, zugleich aber auch bezweifelt, ob das Ziel erreicht wird. Unentschieden bleibt die Frage, ob große oder kleine Räder besser für Tempo sorgen. Geheimtipp sind übrigens Rollstuhlräder. Aber allen ist nach dem Rennen klar: Schubkarrenräder sind nur für langsame Fortbewegung geeignet. Andere Hobby-Konstrukteure pflegen den Grundsatz: kleine Kiste, große Masse. Oder macht doch die Aerodynamik den Unterschied?Offenbar lässt sich jeder von der grandiosen Stimmung anstecken. Beifall für die Wagemutigen und ihre Kisten. Dicht gedrängt säumen die Besucher die Strecke. Sie erleben drei Durchgänge. Jeder Besucher ist gern in der Boxengasse gesehen, in denen sich die Teams, die teilnehmenden Vereine, Verbände und Firmen präsentieren. Wiederholung? Jederzeit gerne. „Wir werden uns nicht entziehen können“, meint ein begeisterter Veit Wagner (Aktionsbündnis).