Der Überfall auf den früheren Wirt der "Rio"-Bar (inzwischen 91 Jahre alt) und seine Frau (80) im Privathaus in Grafenwöhr kommt vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft Weiden hat Anklage gegen fünf Männer erhoben.

Weiden/Grafenwöhr. Im Mittelpunkt steht dabei ein 40-jähriger Ukrainer, dem schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen werden. Er soll mit drei Landsleuten eingereist und am 11. April 2016 gezielt das Paar in Grafenwöhr überfallen haben. Von den vier Männern kann in Weiden nur dieser 40-Jährige vor Gericht gebracht werden: Ein Komplize sitzt in Klagenfurt (Österreich) in anderer Sache in Haft. Die anderen beiden Tatverdächtigen sind nach wie vor flüchtig.Die weiteren vier Männer, die auf der Anklagebank in Weiden Platz nehmen sollen, sind der Beihilfe zum schweren Raub und zur schweren Körperverletzung angeklagt. Sie sollen der professionellen Bande aus der Ukraine den Tipp auf den Ex-Gastwirt gegeben haben. Man vermutete, dass der Senior daheim im Doppelhaus im Grafenwöhrer Wohngebiet "Am Weinbühl" eine sehr große Summe Bargeld aufbewahrte. Es ging das Gerücht er habe seine Bar verkauft. Das war eine "Ente", wie sich im Nachhinein herausstellte. Die Täter erbeuteten nur ein paar Tausend Euro Erspartes.Einer der vier mutmaßlichen Beihelfer, ein 24-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger, soll zudem ein Auto angemietet haben, in dem man den Tatort auskundschaftete. Ein Zweiter ist Tscheche (62). Er soll beim dritten Angeklagten, einem Weidener (45), Erkundigungen über geeignete Einbruchsopfer eingeholt haben. Der vierte Mann, dem ebenfalls Unterstützungshandlungen vorgeworfen werden, ist ein 57-Jähriger aus dem Landkreis.Den Überfall soll dann das ukrainische Profi-Quartett verübt haben. Die Täter kamen, maskiert mit Sturmhauben, am späten Abend: Am 11. April 2016 gegen 23 Uhr brachen sie die Eingangstür zum Haus des damals 89-Jährigen und seiner Frau auf, die noch wach waren. Laut Anklage wurden beide zu Boden gebracht, er mit Handschellen an den Händen und Kabeln an den Beinen, sie mit Stromkabeln gefesselt. Ihre Gesichter wurden abgedeckt, das Haus komplett durchsucht. Die Einbrecher gingen auffallend profihaft vor. Es soll kein Wort gewechselt worden sein, man tauschte sich mit Handzeichen aus. Der Überfall erfolgte mit großer Brutalität. Der Frau wurde unter anderem die Schulter ausgekugelt. Der Senior trug Schürfwunden und Prellungen davon und erlitt in der Folge einen Schlaganfall.Das Landgericht Weiden muss nun über die Zulassung der Anklage entscheiden. Erfolgt diese, wird das Hauptverfahren zügig terminiert: Der 40-jährige Haupttäter befindet sich seit der Festnahme im November 2016 schon über ein Jahr in Untersuchungshaft.