Nach dem Überfall greift Gerda Schlegel zum Telefon. Die Frau des Goldschmiedemeisters stürzt auf die Straße hinaus. Die Augen brennen vom Reizgas. Halb blind wählt sie erst "112", denkt sich "Ach, verdammt, falsch". Sie tippt den Polizeinotruf "110" - und hört eine Bandansage. "Ich bin in der Warteschleife gelandet", staunt die 60-Jährige verblüfft. "Einmal wennst es brauchst." Sie legt auf.

Die Sache geht gut aus. Nachbarn und Passanten setzen Notrufe ab. Mehrere Streifen sind sofort unterwegs. Der Inspektionsleiter Klaus Müller selbst sitzt 400 Meter weiter praktisch schon im Auto: Die Polizei hat an diesem Vormittag Informationsstände zur Bundestagswahl - unter anderem der AfD - begleitet. Gegen Mittag wird am Markt abgebaut, prompt geht der Funkspruch ein. "Die Polizei war schnell da", bestätigt Juwelier Werner Schlegel bei der Gerichtsverhandlung.Aber eine Warteschleife? Bei der Polizei? In der Tat hört der Anrufer unter der "110" zunächst eine Bandansage, bestätigt Polizeisprecher Albert Brück. "Hier ist der Polizeinotruf, bitte legen Sie nicht auf." In wenigen Sekunden hat der Anrufer einen Mitarbeiter der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Regensburg am Ohr. Gerade nervöse Anrufer sollen gleich wissen, dass sie richtig sind. Nur in Extremfällen kann die Durchstellung einige Sekunden länger dauern, wenn alle Leitungen belegt sind, etwa bei großen Unfällen oder Geisterfahrer-Meldungen.Zum Trost: Frau Schlegel hätte auch mit der "112" alles richtig gemacht. Mit dieser Nummer wäre sie in der Integrierten Leitstelle (ILS) herausgekommen, die für medizinische Notfälle da ist. Per Knopfdruck können die ILS-Mitarbeiter an die Polizei durchstellen. "Die Weitervermittlung an die Polizei ist Tagesgeschäft", sagt stellvertretender Leiter Jürgen Meyer. 2017 geschah dies 2539 Mal. Die Rechner sind verbunden. "Das geht zackig."Eine Bandansage gibt es unter der "112" übrigens nicht. "Bei uns läutet es direkt auf dem Tisch. Wir dürfen keine Bandansage vorschalten." Hintergrund sind Gehörlosennotrufe, deren Faxe sofort durchgehen müssen. Allerdings kann es auch bei der ILS passieren, dass alle Leitungen belegt sind. Meyer: "Wenn an fünf Apparaten telefoniert wird, muss der sechste Anrufer warten." Unter der Woche geht in diesem Fall am Rotkreuzplatz der Hausalarm los - und Mitarbeiter der Verwaltung verstärken. Zudem wird darauf geschaut, dass Notrufe Vorrang haben und andere Anrufer - wie Kliniken oder Ärzte - derweilen in der Leitung geparkt werden.Angenehmer Nebeneffekt der Bandansage: Die Polizei hat kein Problem mit "Hosentaschenanrufen". In den 7 oder 8 Sekunden der Ansage wird oft noch aufgelegt. Anders bei der ILS: Bei den Kollegen gehen täglich durchschnittlich 23 solcher Anrufe mit rätselhaften Hintergrundgeräuschen ein. Jedem Anruf muss nachgegangen werden.