Üble Fouls, Platzverweis und Rudelbildung

Was ging denn da ab? Von "filmreifen Szenen in der Fußgängerzone" kündet der Polizeibericht, von einer "Rudelbildung wie beim Fußball", einem "Tohuwabohu" und einem "Vorfall, der eher Kopfschütteln verursacht". Zu dem kam es am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in der Max-Reger-Straße - und die Gesetzeshüter hatten offenbar alle Hände voll zu tun, um der Lage Herr zu werden.

Begonnen hatte es eineinhalb Stunden zuvor damit, dass sich ein 20-Jähriger aus Neustadt in einem Lebensmittelgeschäft "ungebührlich" verhielt. Die Polizei erteilte einen Platzverweis. Davon unbeeindruckt, leistete sich der junge Mann weitere Fouls in der Fußgängerzone: "Wahllos" habe er Passanten beschimpft und bespuckt, berichtet Polizei. Unter den Opfern: eine 13-Jährige. Unzählige andere Fußgänger seien "mit Beschimpfungen der untersten Schublade und auch teils deutlich anzüglicher Art" bedacht worden. Erneut mussten die Gesetzeshüter anrücken. Die trafen den 20-Jährigen bei der Johannisstraße an, mussten sich ebenfalls Beschimpfungen anhören und Schläge androhen lassen. Die Beamten brachten den Mann zu Boden und fesselten ihn. "Bis hierhin sah alles nach einem routinemäßigen Einsatz aus", heißt es im Bericht. Doch dann trat eine 28-Jährige mit Begleitern auf den Plan. Obwohl auch sie die Spucke des Neustädters abbekommen hatte, solidarisierte sie sich mit dem Angreifer - und ging nun ihrerseits auf die Polizisten los. Sie beschimpfte die Beamten und filmte mit dem Handy.Weitere Passanten wollten die aufgebrachte Gruppe um die Filmerin beruhigen. Die Folge: "Rudelbildung". Nur durch weitere hinzugezogene Streifen habe die Lage beruhigt werden können, schreibt die Polizei im Bericht. Jetzt setze es "mehrere Anzeigen gegen allerlei beteiligte Personen wegen Körperverletzung und ähnlichem".