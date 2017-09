"Wenn du auf dem Feld gute Leistungen bringst, kannst du von Samstag bis Montag durchsaufen." Wer sagt das? Ex-Fußballnationalspieler Uli Borowka, inzwischen Buchautor. Er spricht bei der Nogem über Suchtproblematik - aus eigener Erfahrung.

Ich musste mit 18 Jahren für fünf Jahre mit Lothar Matthäus zusammenspielen. Uli Borowka

Vortragsblöcke zu Schwerpunktthemen wie zum Beispiel Sportmedizin, Sportphysiologie und Bewegungsapparat ermöglichten für die Besucher der Nordoberpfälzer Gesundheitsmesse eine gezielte Auswahl. Einen ersten Höhepunkt der Messe boten die Veranstalter gleich zu Beginn der Vortragsserien: Uli Borowka.Mit Werder Bremen gewann der heute 55-jährige zahlreiche nationale und internationale Meistertitel und galt zeitweise als der effektivste Verteidiger der Bundesliga. "Ich führte 15 Jahre lang ein Doppelleben", gestand Borowka seinen Zuhörern. "Wenn du auf dem Feld gute Leistungen bringst, kannst du von Samstag bis Montag durchsaufen." 16 Jahre sei er Profi gewesen und 16 Jahre alkoholabhängig.Borowka begann seinen Vortrag mit einer kurzen Lesung aus seinem im Jahr 2012 veröffentlichten Buch "Volle Pulle". Er schilderte eine Situation des Verlustes von Ehefrau, Kindern und Haus. Vier Jahre sei er "nach seinem Rauswurf bei Werder Bremen" wie er es nannte, täglich mit einer Kiste Bier und je einer Flasche Wodka und Whiskey "hinvegetiert". Dabei seien auch Schmerztabletten, Schlaftabletten und die Spielsucht dazugekommen.Der Kollege Christian Hofstätter hätte ihn in die Klinik gefahren, wo er vier Monate blieb. Seither ist Borowka bis heute "trocken", wie er erklärte. "Jetzt reise ich seit sechs Jahren durch Deutschland und werbe für den von mir mitgegründeten Verein Suchtprävention und Suchthilfe e.V." Borowka spricht bei großen Unternehmen wie BMW oder auch in Gefängnissen über sich und die Suchtgefahren. Auch heute noch hätten Spieler "massive Probleme". Der Alkoholmissbrauch sei geringer geworden, dafür hätten andere Suchtmittel und Spiele zugenommen.Eltern seien oft keine Vorbilder mehr, wenn diese mit Bierflasche in der Hand dem Spiel ihrer Kinder zuschauten, kritisierte der Ex-Nationalspieler. Interviewt wurde Borowka von Doris Melchner. Organisiert wurde die Gesundheitsmesse von der gesellschaft Persanis. Mitveranstalter waren die Kliniken Nordoberpfalz. Kooperationspartner Oberpfalz Medien, DAK Gesundheit und die Max-Reger-Halle. (Berichte folgen)