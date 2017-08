Die deutsche Comic-Szene holte Uli Narr wieder mal zum großen Treffen ins Land. Der Vorsitzende des Hansrudi-Wäscher-Fanclubs Weiden hatte in diesem Jahr 105 Fans mobilisiert, die sich bei Kelheim trafen. Wäscher war Zeichner von Comic-Helden, wie "Sigurd", "Falk", "Tibor" und "Nick, der Weltraumfahrer". Der Reinerlös kommt dem SOS-Kinderdorf in Immenreuth zugute. "Die Comic-Welt ist heute geteilt", machte Toni Rohmen bei dem Treffen deutlich.

Der Kuchen für ältere Comic-Leser werde kleiner, der für die Jüngeren größer. Hier Sammlerstücke aus den fünfziger und sechziger Jahren, dort die neue Manga-Literatur. Für Rohmen ist da die Wahl klar: Er koloriert alte Wäscher-Zeichnungen. "Der Mann hat ein Riesenwerk geschaffen, ihn verehren wir." Die Bilder des 2016 verstorbenen Schöpfers blonder Recken und furchtloser Urwaldhelden "waren damals sehr schlecht gedruckt. Optisch nicht ansprechend". Rohmen koloriert sie neu. Mit Pinsel, nicht am Computer. "Die sehen dann schöner aus als die alten."Wäscher habe extrem viele Geschichten gemacht. "Die besten will ich nachbearbeiten." Seit 20 Jahren macht Rohmen das, erzählte der 64-jährige. "Ich habe allein in den letzten Jahren 5000 Seiten nachkoloriert." Natürlich sind die Heftchen teuer geworden. "Früher lag die Auflage bei 500 000 Exemplaren. Heute werden rund 300 gedruckt." Nur für Fans. Für heutige Kinder wäre das "altbackener Kram." Die hätten nur Action im Kopf und somit kein Interesse mehr an entschleunigter Comic-Literatur.Gekauft werde nur noch von Sammlern. Die Hefte gingen auch gar nicht mehr in den regulären Handel. "In Buchhandlungen bekommen Sie die nicht. Die müssen bestellt werden und werden dann verschickt." Sein Verleger ist Manfred Wildfeuer aus Kirchdorf im Bayerischen Wald. Der legt die Heftchen neu auf. "Vielleicht sechsmal im Jahr. Ich bin Kleinverleger." Von Beruf ist der 62-jährige Fachlehrer für Holztechnik. Manchmal würden die alten Formate verändert. Ein ehemaliges Piccolo großformatig aufgelegt oder umgekehrt. Alles frisch koloriert mit Original-Titelblättern von Hansrudi Wäscher. Das Genre werde fortbestehen. Da ist sich Wildfeuer sicher. "Wie jede Generation ihre Musik hat, hat jede Generation ihre Comics."