Am Mittwochabend glauben die Stadträte, den Neubau der Realschulen mit einer Patt-Entscheidung abgelehnt zu haben. Zwei Tage später ist klar, dass dies nur die Basis für neue Diskussionen ist. Überraschungen sind nicht ausgeschlossen.

Was wäre, wenn alle Stadträte mitgestimmt hätten Mit einem 19:19-Patt lehnte der Stadtrat den Realschul-Neubau auf dem "Bestandsflächen" ab. Lothar Höher, Theo Klotz und Veit Wagner fehlten. Wie hätten sie abgestimmt?



Lothar Höher (CSU, urlaubt in Meran): "Klar, immer für den Neubau. Das wusste auch die Fraktion."



Veit Wagner (Grüne, in London): "Ich war in den Gebäuden, die gar nicht so marode erscheinen, und will Erhaltenswertes erhalten. Aber ich hätte nach geändertem Beschlussvorschlag wohl mit der Fraktion für den Neubau votiert."



Theo Klotz (Bürgerliste, im Klinikum unabkömmlich): "Ich wollte aus Gründen der Stadtentwicklung den Gesamtneubau. Das wäre der große Wurf. Da der Sporttrakt saniert wird, war ich wie die Fraktion gegen diesen Teilneubau." (wd)

Bei einem Pressegespräch am Donnerstagabend gestand SPD-Fraktionschef Roland Richter, dass ihm nicht klar sei, welche Konsequenz aus der Ablehnung zu ziehen und wie mit den Realschulen nun umzugehen sei. Mit Interpretationen hielt er sich aber zurück.Auf dieses Feld wagten sich am Freitagvormittag Oberpfalz-Medien. Und erhielten überraschend Zustimmung von Baudezernent Oliver Seidel und Rechtsdezernent Hermann Hubmann: Die Entscheidung vom Mittwoch bedeutet - "genau genommen" - nur, dass kein Realschul-Neubau auf den Bestandsflächen errichtet werden darf. Er besagt keinesfalls, dass kein Neubau erfolgt. Und er macht auch keine Aussage darüber, wo gebaut wird. Da im Beschlussvorschlag der Sportplatz erhalten werden solle, ist mit der Ablehnung gerade dort ein Neubau möglich.Die derzeitige Beschlusslage lässt nicht nur weiter einen Neubau zu, sondern verhindert aber auch keine Generalsanierung, eine Teilsanierung oder den von der CSU/Bürgerliste gewünschten qualifizierten Bauunterhalt. "Das alles ist nicht berührt. Dazu gibt es keine aktuellen Beschlüsse." Mit der Patt-Situation sei für die Verwaltung keine konkrete Aufgabenstellung erteilt worden, meint Baudezernent Seidel. "Wir können uns alles vorstellen, außer einen Neubau im Bereich der Bestandsgebäude. Wir haben einen Beschluss mit einer bestimmten Formulierung. Nichts anderes. Alle anderen Fragen sind noch offen", betont auch Rechts- und Sozialdezernent Hermann Hubmann.CSU und Bürgerliste, die den Neubau abgelehnt hatten, reagierten am Freitag. "Wir haben einen ganz konkreten Plan", betont CSU-Fraktionschef Wolfgang Pausch. "Wichtig ist, dass endlich etwas geschieht." Mit Christian Deglmann, Fraktionschef der Bürgerliste, fordert er in einem gemeinsamen Antrag zu den Etatberatungen am 11. Oktober, dass für nötige Renovierungsarbeiten für beide Schulen jeweils eine halbe Million Euro bereitgestellt wird. "Mit diesen Geldern sollen nach Absprache mit den Verantwortlichen der Schulen die dringendsten Maßnahmen zur Steigerung der Qualität unmittelbar in 2018 begonnen werden." Während die Leitung der Hans-Scholl-Realschule auf eine Stellungnahme verzichtet, äußert sich Susanne Genser, die Direktorin der Sophie-Scholl-Realschule. Die Stadtratssitzung sei ein Erlebnis gewesen. Ihre Schule gehe jeden Weg mit, gleich ob Neubau oder Sanierung. Schon 2015 habe sie - für beide Varianten - ein pädagogisches Raumkonzept erstellt, das Raum für den Lehrplan und die Gestaltung des Schul-Lebens gebe. Die "Wunschlisten" reichten ins Jahr 2007. "Es muss endlich etwas getan werden." Was, das müssten die Stadt und deren Experten entscheiden.