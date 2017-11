Seit 15 Jahren gibt es die Verdi-Senioren Weiden, Neustadt/WN und Tirschenreuth mit 1200 Mitgliedern. Das nahm die Gewerkschaft mit Sprecher Manfred Haberzeth zum Anlass, Männer und Frauen zu ehren, die heute noch dem Seniorenausschuss der nördlichen Oberpfalz angehören.

Ehrungen "Gewerkschaftsarbeit braucht immer einen langen Atem", sagte Haberzeth und nannte als Beispiel Harald Koller, der auf 60 Jahre Gewerkschaftszugehörigkeit Bereich Post/Telekom zurückblickt und heute noch als Verdi-Kassenrevisor tätig ist. Für die fünf Ausschussmitglieder der ersten Stunde gab es Präsente: Ulla Albert, Hans Dagner, Martin Hottner, Günther Krist und nicht zuletzt Heinz Gerstenberger, der nicht nur 1200 Senioren im Bereich Weiden, Neustadt, Tirschenreuth als Vorsitzender betreute, sondern auch 4200 Mitglieder auf Oberpfalzebene. (rdo)

Beim Jahresabschluss im Postkellersaal nannte Bezirksgeschäftsführer Alexander Gröbner das Thema "Rente muss zum Leben reichen", das durch Aktionen der Senioren in die Öffentlichkeit getragen wurde. 2018 werde die Gewerkschaft die Landtagswahlen unter dem Gesichtspunkt der lebensstandardsichernden Rente betrachten, ebenso die Tarifauseinandersetzung für den öffentlichen Dienst mit den wichtigen Verbesserungen für die Beschäftigten der Pflegeberufe.Vorsitzender Haberzeth forderte die Menschen auf, sich stärker zu organisieren, damit die Grundlage für die Tarifverträge beeinflusst werden könne. Wohnen im Alter und das Ergebnis der Bundestagswahl waren Gegenstand der Diskussionen. Für die Treue und Unterstützung dankte der Vorsitzende den Gästen im vollbesetzten Saal, zu denen auch Vertreter des Automobil-Club Europa (ACE) Peter Lachmann und Karl Köpf gehörten. In seinem Grußwort stellte Manfred Kuchner die Aktivitäten der Senioren des Bereichs Telekom, Post und Logistik vor. Waltraud Haberkorn und Alfred Meier kündigten die Fahrten für das Frühjahr an.