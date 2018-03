Von einem "umtriebigen Vereinsjahr" der Schützengesellschaft (SG) Alpenrose berichtet Schützenmeister Martin Plommer bei der Jahreshauptversammlung im Schützenhaus.

Ehrungen Schützenmeister Martin Plommer ehrte Jugendwart Roland Bäumler mit der Silbernen Verdienstnadel. Die Bronzene Verdienstnadel hingegen bekamen Lena Plommer, Nico Grochowina, Sabine Bäumler und Markus Freundl. Für 25 Jahre Mitgliedschaft bei der SG Alpenrose wurden ausgezeichnet: Erwin Kräckl, Josef Groß, Norbert Sollfrank und Johann Kick. Zehn Jahre sind dabei: Manuela Bodensteiner, Bernhard und Margareta Czichon, Günther Dotzler, Bernhard Kellner, Alfred Kett, Hans Milakowitsch und Gerda Riedl. (rdo)

Die SG trat im vergangenen Jahr dem Bund Deutscher Sportschützen bei. "Der Ehrgeiz unserer Mitglieder war, sowohl mit Groß- als auch mit Kleinkaliberwaffen zu schießen", erklärte Plommer. Die Mitgliederzahl sei auf 128 Schützen gewachsen, heuer würde die Renovierung der Südfassade des Schützenhauses in Angriff genommen werden. "Die nötigen Rücklagen dafür haben wir", sagte der Schützenmeister. Auch für Plommer selbst wird sich einiges verändern. Weil er besonders in den Sommermonaten oft aus beruflichen Gründen unterwegs sei, kündigte er seinen Rückzug als Schützenmeister an. Acht Jahre lang leitete er die Schützen, doch ganz verloren ginge er dem Verein nicht. "Ich werde die SG weiterhin unterstützen", versprach er.Sportleiter Florian Winkler berichte vom Oster- und Königsschießen und der Vereinsmeisterschaft, Jugendleiter Roland Bäumler informierte über die 21 aktiven Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 21 Jahren. Die Schützen nahmen an Schießen in der Gau-Jugendliga Gruppe A teil, in einem Gruppenwettkampf konnten sie sogar den dritten Platz erreichen. "Heuer schießen sogar sechs Jungschützen im Gau-Kadertraining", sagte Bäumler. Damenwartin Gisela Kummert erinnerte unter anderem an den Ausflug zum Weihnachtsmarkt in St. Englmar mit dem Besuch des Waldwipfelwegs. Gebäudewart Michael Kummert berichtete von Wartungs- und Reparaturarbeiten an den Schießständen und vom Streichen der Sportstätte. Bürgermeister Lothar Höher entschuldigte sich für die Bauarbeiten vor dem Schützenhaus und bat um Verständnis für die Erschließung der B 470, die für das dringend benötigte Gewerbegebiet West IV ansteht.