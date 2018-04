Die Polizei sucht unbekannte Täter, die es auf Fahrzeuge abgesehen hatten. So wurden zwischen 19. und 26. April die Scheiben eines Radladers beschädigt. Dieser war im Bereich "In der Grube" in Wiesendorf abgestellt. Der Schaden am Fahrzeug liegt bei 2000 Euro. An der Straße "Zur Centralwerkstätte" traf es ein geparktes Auto, dessen Lack zerkratzt wurde. Nicht zum ersten Mal: Der Wagen werde "in steter Regelmäßigkeit" heimgesucht. Der Schaden bisher: 1000 Euro. Hinweise in beiden Fällen an die Polizei unter der Telefonnummer 0961/401-320.