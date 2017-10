Nach einem Disco-Besuch haben sich am Sonntagnacht, 29. Oktober, gegen 2.10 Uhr in der Leimberger Straße vier Männer geprügelt. Die Männer hatten laut Polizeibericht in der Vergangenheit schon mehrfach Streit.



In einer Disco im Weidener Süden kam es am Sonntag zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Männern. Als der 17-jährige Flossenbürger und sein gleichaltriger Freund aus Weiden nach Hause gingen, lauerten ihnen die beiden anderen, bislang unbekannten Männer in der Leimberger Straße auf und schlugen auf die 17-Jährigen mit Fäusten und Füßen ein. Der Weidener und der Flossenbürger erlitten durch die Schläge leichte Verletzungen. Hinweise zu den unbekannten Männern an die Polizeiinspektion Weiden unter Telefon 0961/401-0.