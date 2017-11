Zwei Männer haben am Samstagvormittag auf der B22 Autofahrer angehalten und um Geld für Benzin gebettelt. Die Unbekannten hatten aber einen vollen 50-Liter-Kanister und 50 Euro dabei.



Laut Polizeibericht waren den Beamten am Samstagvormittag im Bereich der Bundesstraße 22 bei Weiden zwei Unbekannte gemeldet worden. Sie hatten vorbeifahrende Autofahrer angehalten und gaben vor, wegen Spritmangels Geld zu brauchen. Den Fahrern boten sie an, das Geld zurück zu zahlen, weshalb sie um Kontodaten baten.Dank der Meldung eines misstrauischen Bürgers konnte die Polizei die beiden Männer im Alter von 20 und 37 Jahren kontrollieren. Hierbei ergab sich, dass der Tank des Pkw zwar annähernd leer war, dass die beiden „Notleidenden“ jedoch im Kofferraum einen Kanister mit 50 Liter Ersatzkraftstoff sowie 50 Euro in bar mitführten. Zudem hatten sie alles dabei, um in und aus dem Auto heraus zu leben. Eine echte Notlage konnte somit weitgehend ausgeschlossen werden.Bei einer Recherche zurückliegender Einsätze stellten die Beamten auch festgestellt, dass die beiden Männer mit dieser Masche wohl schon seit mehreren Tagen im Bereich Weiden unterwegs waren. Ob sie bereits Geld von hilfsbereiten Menschen ergaunern konnten, ist derzeit noch nicht bekannt.