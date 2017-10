Ein Unbekannter hat sich unter anderem in Weidener Klinikum Behandlungen erschlichen. Er gab sich als spanischer Priester aus und verursachte Kosten von 2500 Euro.

Laut Polizeibericht ließ sich ein unbekannter Mann am Mittwoch, 4. Oktober, im Klinikum Weiden aufnehmen und behandeln. Der Aufenthalt dauerte zwei Tage. Bei der Rechnungsstellung ergab sich, dass der „Patient“ offenbar bei der Aufnahme falsche Personalien angegeben hatte. Jedenfalls wurde die Rechnung nicht beglichen.Durch Recherchen brachte die Verwaltung des Klinikums heraus, dass vermutlich dieselbe Person in anderen Kliniken in der Region, unter anderem in Marktredwitz, Hof und Münchberg, in gleicher Weise aufgetreten ist. Im Fall des Klinikums Weiden verursachte der falsche Patient Kosten in Höhe von 2500 Euro.Bei dem Betrüger handelt es sich um einen 1,70 Meter großen Mann, kräftig mit einem stark hervortretenden Bauch. Er wird auf 50 Jahre geschätzt, hat schwarze, nackenlange und lockige Haare und spricht deutsch mit ausländischem Akzent. Seine Erscheinung und Kleidung wird als ungepflegt beschrieben. Bei der Aufnahme im Klinikum gab er vor, spanischer Priester zu sein.