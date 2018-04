Graue BMWs der 3er-Serie scheinen es ihm angetan zu haben. In der Königstraße riss ein Unbekannter das vordere Kennzeichen eben eines solchen BMWs ab. Zudem knickte er die beiden vorderen Scheibenwischer um, wie die Polizei mitteilte. Die Tat geschah zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 100 Euro.

Unweit des ersten Tatortes kam es zu einem weiteren Vorfall. Auch hier beschädigte ein unbekannter Täter zwischen Samstag, 23.30 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, einen grauen BMW der 3er Serie. An dem in der Prinz-Ludwig-Straße geparkten Pkw wurde der Heckscheibenwischer abgebrochen. Auch hier entstand ein Sachschaden von mindestens 100 Euro. Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Weiden unter Telefon 0961/401-321 in Verbindung zu setzen.