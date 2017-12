Das klingt fast wie eine Drohung aus einem Horrorfilm: "I know you", zu deutsch "Ich kenne dich", sprühte laut Polizeibericht ein Unbekannter am Donnerstag um 19.30 Uhr an die Hausfassade eines Anwesens in der Brenner-Schäffer-Straße. Wen der Täter damit meint, wissen die Polizisten nicht. Ein 27-jähriger Bewohner des Hauses beobachtete den Sprayer und verständigte die Polizei. Diese Zeit nutzte der Unbekannte zur Flucht. "Wir müssen derzeit noch sagen 'We don't know you yet', also 'Wir kennen dich noch nicht'", teilt die Polizei mit. Das soll sich aber schnell ändern. Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Sprayers geben können, sollen sich bei der Polizei Weiden unter Telefon 0961/401320 melden. Der Sprayer verursachte einen Schaden von rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.