Ein bislang Unbekannter verklebte das Schloss einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Schabnerstraße mit Sekundenkleber.

"Es ist am Sonntag zwischen 0 und 8.30 Uhr passiert", informiert die Polizei. Es ist nicht der erste Fall in Weiden. "Schon zwei Mal zuvor hat der Täter Schlösser verklebt." Der Schaden: Rund 100 Euro. Der Schließzylinder musste ausgewechselt werden. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Weiden unter 0961/401-321 in Verbindung zu setzen.