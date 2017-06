An einem mit Nadeln versehenen Köder verletzte sich am Sonntagabend der Hund einer Weidenerin.

Die Frau ging gegen 22 Uhr mit ihrem Hund spazieren. Da bemerkte sie, dass ihr Vierbeiner im Gebüsch in der Nähe eines Anwesens in der Königstraße etwas mit dem Maul aufhob. Das Tier spuckte es gleich weider aus. Auf dem Boden lagen danach Reste eines Knochen-Fleischbatzens. Dieser Batzen war laut Polizeiangaben mit Nadeln und Körnern versetzt.Die Weidnerin ging mit ihrem Hund zum Tierarzt. Er wurde notbehandelt und überstand alles ohne größere Verletzungen. Die Polizei Weiden hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Hundehalter werden bei Spaziergängen in diesem Gebiet ersucht, besonders achtsam zu sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Weiden, Telefonnummer 0961/401321, in Verbindung zu setzen.