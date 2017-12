Ein Unbekannter hat am vergangenen Mittwoch das Türschloss einer Wohnung mit Klebstoff zugeklebt und damit unbrauchbar gemacht. Die Polizei berichtet, dass sich die 77-jährige Bewohnerin keinen Grund für die Sachbeschädigung vorstellen kann. Die Tat ereignete sich zwischen 15.15 und 16 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Schabnerstraße. Die Polizei sucht Zeugen, die den "Kleber" gesehen haben und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0961/401-320.