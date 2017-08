Unbekannter zündet in Parksteiner Straße Wahlplakat an

Kaum zu glauben, seit Freitagnacht aber steht fest: Die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs beginnt bereits jetzt - jedenfalls in der Parksteiner Straße. Denn dort zündeten Unbekannte am Freitagnacht gegen 23.30 Uhr ein Wahlplakat an.

Welcher Politiker auf dem Plakat derart im Feuer stand, verrät der Polizeibericht nicht. Dafür macht er deutlich, wäre zu diesem Zeitpunkt keine Streife der Polizeiinspektion Weiden angerückt, hätten Anwohner ihr liebes Kreuz mit diesem brennenden Wahlplakat gehabt. Denn das Feuer drohte, auf eine angrenzende Hecke überzugreifen. Die Ordnungshüter aber löschten die Flammen rechtzeitig.Nun suchen die Beamten nach dem Brandstifter. Sie bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0961/401-321.